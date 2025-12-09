Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'आपके नाम सर्च वारंट है', पुलिस की वर्दी में पहुंचे अपराधी; लाखों की ज्वेलरी लेकर हो गए फुर्र

    By Sandeep Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 03:51 PM (IST)

    बिहार के जमुई में पुलिस की वर्दी में पहुंचे अपराधियों ने एक घर में धावा बोला और लाखों की ज्वेलरी लूट ली। अपराधियों ने 'आपके नाम सर्च वारंट है' कहकर घर ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    शिक्षक के घर में हुई चोरी। (जागरण)

    संवाद सूत्र, सिमुलतला(जमुई)। सोमवार की सुबह करीब साढ़े छह बजे सिमुलतला थाना क्षेत्र के टेलवा बाजार निवासी शिक्षक संजीव गुप्ता उर्फ बऊवा के घर में पुलिस की ड्रेस में आए छह लाेगों ने धावा बोलकर अलमीरा में रखे लाखों रुपये के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घटना के बाद सभी मौके से फरार हो गए। पीड़ित परिवार का कहना है कि अपराधी अपने आप को चकाई थाना पुलिस बता रहे थे और उनके पास आर्म्स एवं डंडे भी थे।

    पीड़ित संजीव गुप्ता के अनुसार, अपराधी स्कॉर्पियो वाहन से आए थे। वह बच्चे को स्कूल भेजने के लिए दरवाजा खोल रहे थे, तभी हथियारबंद अपराधियों ने खुद को पुलिस बताते हुए घर में प्रवेश किया और सर्च वारंट होने की बात कहकर दबाव बनाया।

    घर में घुसते ही अपराधियों ने अलमीरा की चाबी उठाकर उसे खोल लिया और पत्नी, बेटी, मां एवं बहन के लगभग 20 से 25 लाख रुपये मूल्य के जेवरात लेकर चलते बने।

    जाते-जाते उन्होंने चकाई थाना आने की बात कहकर दबाव बनाया ताकि परिवार तत्काल प्रतिवाद न कर सके। घटना के बाद पीड़ित ने चकाई पुलिस को फोन कर जानकारी दी।

    चकाई पुलिस ने बताया कि पिछले दो दिनों में किसी प्रकार की छापेमारी नहीं की गई है, जिससे साफ है कि अपराधी पुलिस की आड़ में ठगी की वारदात को अंजाम देकर फरार हुए हैं। पीड़ित द्वारा समाचार संकलन तक लिखित शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया जारी थी।

    स्थानीय लोगों के अनुसार, पीड़ित ब्याज के कारोबार से भी जुड़े हैं तथा फिलहाल बांका जिला में सरकारी शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। दिनदहाड़े पुलिस ड्रेस में हुई इस वारदात की चर्चा पूरे इलाके में है। थानाध्यक्ष सिमुलतला धरंजय कुमार ने बताया कि पुलिस की वर्दी का दुरुपयोग कर अपराध किया गया है।

    मामले की गहन जांच की जा रही है और अपराधियों के बारे में सुराग जुटाए जा रहे हैं। घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।