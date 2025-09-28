Language
    जमुई में साइकिल चोरी के दौरान बदमाश को पकड़ा, ग्रामीणों ने पेड़ से बांधकर पीटा

    By Amit Kr Roy Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 08:02 AM (IST)

    जमुई के चंद्रमंडीह थाना क्षेत्र में साइकिल चोरी करते दो युवक पकड़े गए। ग्रामीणों ने उन्हें पेड़ से बांधकर पीटा। तलाशी में एक युवक के पास चोरी का मोबाइल भी मिला। पूछताछ में पता चला कि मोबाइल नगड़ी गांव के एक युवक ने दिया था। उधर मोहलिया गांव में अज्ञात चोरों ने गौशाला से बकरे चुरा लिए जिनकी कीमत लगभग 25 हजार रुपये है।

    संवाद सूत्र, चंद्रमंडी(जमुई)। चंद्रमंडीह थाना क्षेत्र के मोहलिया गांव में शनिवार की सुबह दो युवकों को साइकिल चोरी के दौरान पकड़ लिया गया। आरोपितों में से एक युवक चकाई थाना क्षेत्र के मीरबीघा गांव का बताया गया। युवक की तलाशी लेने पर उसके पास नगड़ी गांव के एक युवक का एक महीने पहले चोरी हुआ स्मार्टफोन बरामद हुआ।

    इसके बाद ग्रामीण उग्र हो गए और आरोपित को रस्सी से पेड़ में बांधकर घंटों तक मारपीट की। आरोपित युवक ने बताया कि वह और उसका साथी बेल्डिंग मिस्त्री का काम करते है और सुबह दोनों साढ़े सात बजे मोहलिया गांव में आए थे। वह जोर से बाथरूम लगने के कारण साइकिल उठाकर जा रहे थे, तभी ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया।

    एक महीने पहले मोबाइल चोरी

    बरामद मोबाइल के संबंध में पूछे जाने पर उसने बताया कि उसे मोबाइल नगड़ी गांव के युवक ने दिया था। इधर, चोरी हुए मोबाइल के मालिक ने बताया कि एक महीने पहले उनका मोबाइल चोरी हुआ था और उन्होंने इसकी चंद्रमंडीह थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।

    ग्रामीणों ने बताया कि पिछले दिनों मोहलिया व आसपास के गांवों में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही थीं। शुक्रवार रात एक व्यक्ति के घर से दो खस्सी और एक पाठा चोरी की सूचना मिली थी। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचित किया और पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों आरोपितों को थाना ले गई।

    मोहलिया में बकरा चोरी

    चंद्रमंडीह थाना क्षेत्र के मोहलिया गांव में अज्ञात चोरों ने गौशाला की दीवार में सेंध लगाकर एक पाठा और दो खस्सियों की चोरी कर ली। चोरी की गई संपत्ति की कीमत लगभग 25 हजार रुपये आंकी गई है।

    पीड़ित इगनेसीयुस सोरेन ने बताया कि रात में उन्होंने मवेशियों को गौशाला में बांधकर गेट पर ताला लगाया और खाना खाने के बाद सो गए। गांव में रात में बिजली नहीं थी, जिससे अंधेरे का फायदा उठाकर चोर दीवार तोड़कर मवेशियों को ले भागे।

    पीड़ित ने बताया कि चोरी किए गए पाठा और खस्सियों को दुर्गा पूजा में बेचकर घर खर्च चलाने के लिए रखा गया था। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की छानबीन शुरू कर दी है।