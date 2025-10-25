चुनाव से पहले जमुई में शराब माफिया पर नकेल, ईंट से लदे ट्रैक्टर से 106 पेटी बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, जमुई। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विभागीय सचिव और जिलाधिकारी के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत उत्पाद विभाग की टीम ने शराब की बड़ी खेप को जब्त करने में सफलता प्राप्त की है। टीम ने ईंट से भरे ट्रैक्टर में छिपाकर ले जाई जा रही अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी का पर्दाफाश किया है। यह कार्रवाई उत्पाद प्रभारी थानाध्यक्ष गौरीशंकर कुमार के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा शुक्रवार की रात सोनो प्रखंड के बल्थर गांव के पास की गई।

जांच के दौरान ट्रैक्टर पर लदी ईंटों के नीचे से 106 पेटी (कुल 954 लीटर) अंग्रेजी शराब बरामद की गई। टीम ने मौके से दो तस्करों को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान मुजफ्फरपुर जिले के मीणाबाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत गंज बाजार निवासी लालबाबू यादव के पुत्र कमलेश कुमार यादव और शंभू पटेल के पुत्र राजा पटेल के रूप में हुई है।

उत्पाद अधीक्षक सुभाष कुमार ने शुक्रवार और शनिवार की मध्य रात्रि आयोजित प्रेसवार्ता में बताया कि आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए विभागीय सचिव और जिलाधिकारी के निर्देश पर सीमा क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाई गई है और निरंतर छापेमारी की जा रही है।

इसी क्रम में उत्पाद अवर निरीक्षक मधुसूदन यादव द्वारा शक के आधार पर ईंट लदे ट्रैक्टर की जांच की गई, जिसमें शराब की यह बड़ी खेप बरामद हुई। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि यह शराब मुजफ्फरपुर क्षेत्र में सप्लाई की जानी थी। फिलहाल, गिरफ्तार दोनों तस्करों से पूछताछ जारी है और शराब तस्करी के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है।

शराब के साथ युवक गिरफ्तार, नाबालिग को किया गया निरुद्ध आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विभागीय सचिव और समाहर्ता के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत उत्पाद विभाग की टीम ने एक युवक को गिरफ्तार कर एक नाबालिग को निरुद्ध किया है।

यह कार्रवाई उत्पाद प्रभारी थानाध्यक्ष गौरीशंकर कुमार के नेतृत्व में की गई छापेमारी के दौरान शुक्रवार और शनिवार की मध्य रात्रि नरगंजो के पास की गई। छापेमारी में उत्पाद इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार की टीम ने बाइक सवार दो युवकों को रोका।

तलाशी के दौरान उनके पास से पांच लीटर अवैध चुलाई शराब बरामद की गई तथा एक बाइक को जब्त किया गया। गिरफ्तार युवक की पहचान झाझा थाना क्षेत्र के रोहनिया गांव निवासी विनोद मरांडी के रूप में हुई है, जबकि नाबालिग झाझा इलाके का रहने वाला बताया गया है।