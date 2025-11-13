Language
    Chakai vidhan sabha Chunav Result: चकाई विधानसभा सीट पर मुकाबले में 3 पार्टियां, किसका जमेगा सिक्का यहां

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 07:14 PM (IST)

    चकाई विधानसभा चुनाव Chakai election Result रिजल्ट कल 14 नवंबर को जारी कर दिया जाएगा। यहां दूसरे चरण में 11 नवंबर को चुनाव संपन्न करवाए गए थे। 2020 में चकाई विधानसभा के विधायक निर्दलीय उम्मीदवार सुमित कुमार सिंह एमएलए बने थे।

    Chakai vidhan sabha Chunav Result: यहां देखें पूरी जानकारी।

    डिजिटल डेस्क,चकाई: चकाई विधानसभा में मतदान दूसरे चरण पर 11 नवंबर को पूरे किए गए हैं। चकाई विधानसभा जमुई लोकसभा क्षेत्र और जमुई जिले के अंतर्गत आती है। बता दें, साल 2020 में इस सीट से निर्दलीय उम्मीदवार सुमित कुमार सिंह एमएलए बने थे। उन्होंने यह जीत कुल 45548 वोटों से हासिल की थी और राजद की प्रत्याशी सावित्री देवी को कुल 581 वोटों से हराया था। हालांकि इस साल भी जेडीयू, राजद और जसुपा के बीच कड़ा मुकाबला है। इसके साथ ही कल यानी 14 नवंबर को Chakai vidhan sabha Election Result 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा।

    Chakai Vidhan sabha Chunav result बिहार चकाई विधानसभा 2025 चुनाव 

    बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में इस बार चकाई विधानसभा से जेडीयू के प्रत्याक्षी सुमित कुमार सिंह, राजद की प्रत्याशी सावित्री देवी और जसुपा के प्रत्याशी राहुल कुमार चकाई विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं।


    साल 2020 चकाई विधानसभा चुनाव पर एक नजर

    साल 2020 में चकाई विधानसभा सीट से निर्दलीय पार्टी के उम्मीदवार सुमित कुमार सिंह यहां के विधायक बने थे। उन्होंने 2020 के चुनाव में कुल 45548 वोट हासिल किए थे, जबकि उनके विपक्ष में खड़ी सावित्री देवी ने कुल 44967 वोट हासिल किए थे।

    आपको बता दें, चकाई विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए कुल 20 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, जिसमें चुनाव आयोग द्वारा कुल 20 उम्मीदवारों के आवेदन स्वीकार किए गए हैं और तीन उम्मीदवारों के आवेदन कैंसिल कर दिए गए हैं।