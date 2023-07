Jamui News: चारधाम की यात्रा पर निकले कांवड़ियों से भरी बस पेड़ से टकराई, 46 लोग घायल; तीन की हालत गंभीर

झाझा-जमुई मुख्य सड़क एनएच-333 के एकडारा मोड़ पर कांवड़ियों से भरी एक बस पेड़ से टकराई। हादसे में तीन दर्जन से अधिक कांवड़िया घायल हो गए हैं। सभी घायलों का झाझा रेफरल अस्पताल में इलाज चल रहा है। इनमें तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों में सभी छपरा जिले के बताए जा रहे हैं। सभी लोग चारधाम की यात्रा पर निकले थे।

चारधाम की यात्रा पर निकले कांवड़ियों से भरी बस पेड़ से टकराई, 46 लोग घायल; तीन की हालत गंभीर

जमुई, जागरण संवाददाता। मंगलवार अलसुबह एनएच- 333 के एकडरा मोड़ के समीप कांवड़ियों से भरी एक बस पेड़ से टकरा गई। लगभग 46 महिला और पुरुष कांवड़ियों घायल हो गए। घायलों का इलाज रेफरल अस्पताल में चल रहा है। तीन की स्थिति ठीक नहीं है। तीनों को जमुई सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। चालक को झपकी आने के कारण घटना हुई है। चालक मौके से फरार है। बताया जाता है कि छपरा जिला के दो गांव सोहन बाजार एवं कड़ी बाजार के लगभग 45 लोग एक बस से चारधाम की यात्रा पर निकले थे। सोमवार को देवघर, बासुकीनाथ एवं तारापीठ में पूजा-अर्चना कर राजगीर पूजा करने के लिए जा रहे थे। देवघर से श्रद्धालुओं ने शुरू की थी यात्रा कांवड़िया रामचंद्र तुरी, भगवान सिंह, कृष्णा सिंह, मंजू देवी, सीता देवी, केशरी देवी आदि ने बताया कि देर रात को हमलोग देवघर में आराम करके सुबह तीन बजे यात्रा प्रारंभ किए। एकडरा मोड़ के समीप चालक को नींद आ गई। बस असंतुलित होकर सड़क के किनारे पेड़ से टकरा गई। कई यात्रियों के सिर में लगी गंभीर चोट ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल लाया गया। चिकित्सक डा सादाब अहमद सहित सभी कर्मचारी इलाज में लग गए। चिकित्सक ने बताया कि सोहन बाजार के भगवान सिंह, कृष्णा सिंह, मंजू देवी, कृष्णा देवी, अभिजीत कबरिया को सिर पर गंभीर चोटें रहने के कारण जमुई रेफर कर दिया गया। अन्य को सिर, कमर, सीना, पैर, हाथ आदि जगह पर चोट आई है। इनलोगों का प्राथमिक उपचार किया जा रहा है।

