    Jamui News: हेडफोन के विवाद में भाई बना हत्यारा, कुल्हाड़ी से हमला कर ली जान 

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 10:20 AM (IST)

    जमुई के खैरा थाना क्षेत्र में एक भाई ने दूसरे भाई की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। विवाद का कारण मोबाइल हेडफोन का इस्तेमाल था। मृतक इंद्रदेव मांझी थे, जिनकी हत्या उनके मझले भाई सुधीर मांझी ने की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है।

    भाई ने कुल्हाड़ी से हमला कर ली भाई की जान


    संवाद सहयोगी, जमुई। खैरा थाना क्षेत्र के अंबातरी गांव में मंगलवार की देर रात मोबाइल हेड फोन के विवाद में एक भाई ने अपने ही सगे भाई की कुल्हाड़ी से वार कर निर्मम हत्या कर दी। मृतक की पहचान डिगन मांझी के पुत्र इंद्रदेव मांझी (28 वर्ष) के रूप में हुई है।

    हत्या का आरोप मझले भाई सुधीर मांझी पर लगा है। बताया जाता है कि मृतक का मझला भाई सुधीर मांझी शराब के नशे में था। इंद्रदेव सुधीर का हेडफोन यूज कर रहा था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। आक्रोश में आकर सुधीर ने कुल्हाड़ी से लगातार कई बार वार कर उसकी हत्या कर दी।

    घटना की सूचना मिलते ही खैरा थाना की पुलिस मौके पर पहुंच जांच शुरू की। एफएसएल की टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाना शुरू कर दिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज 
    आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।
    एसडीपीओ सतीश सुमन भी मौके पर पहुंच मामले की जांच कर रहे हैं।