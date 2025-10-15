Jamui News: हेडफोन के विवाद में भाई बना हत्यारा, कुल्हाड़ी से हमला कर ली जान 

संवाद सहयोगी, जमुई। खैरा थाना क्षेत्र के अंबातरी गांव में मंगलवार की देर रात मोबाइल हेड फोन के विवाद में एक भाई ने अपने ही सगे भाई की कुल्हाड़ी से वार कर निर्मम हत्या कर दी। मृतक की पहचान डिगन मांझी के पुत्र इंद्रदेव मांझी (28 वर्ष) के रूप में हुई है।

हत्या का आरोप मझले भाई सुधीर मांझी पर लगा है। बताया जाता है कि मृतक का मझला भाई सुधीर मांझी शराब के नशे में था। इंद्रदेव सुधीर का हेडफोन यूज कर रहा था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। आक्रोश में आकर सुधीर ने कुल्हाड़ी से लगातार कई बार वार कर उसकी हत्या कर दी।