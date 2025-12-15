जमुई के कारीझाल जोरिया पर पुल निर्माण शुरू, 2 हजार ग्रामीणों को मिलेगा आवागमन का सहारा

संवाद सूत्र, चकाई (जमुई)। वर्षों से उपेक्षा का दंश झेल रहे कारीझाल गांव सहित जमनीतरी, चंदोसोल, बाघापतार और भलूआ के करीब दो हजार ग्रामीणों के लिए राहत भरी खबर है। स्थानीय मुखिया सुनील सोरेन और पंचायत समिति सदस्य सबीना टुड्डू की पहल पर कारीझाल जोरिया पर 15वीं वित्त आयोग की राशि से लगभग 70 फीट लंबे पुल का निर्माण कार्य रविवार को विधिवत रूप से शुरू कर दिया गया। पुल निर्माण से क्षेत्र के ग्रामीणों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अब तक पुल के अभाव में ग्रामीणों को प्रखंड मुख्यालय तक पहुंचने के लिए करीब 17 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, जबकि पुल बनने के बाद यह दूरी घटकर मात्र सात किलोमीटर रह जाएगी। ग्रामीणों ने बताया कि बरसात के दिनों में जोरिया पार करना जान जोखिम में डालने जैसा था। खासकर बच्चों, मरीजों और गर्भवती महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उपेंद्र सोरेन, संजय हांसदा, कैलू मुर्मू और चुन्नू मुर्मू ने बताया कि मजबूरी में मरीजों और गर्भवती महिलाओं को खटिया पर लादकर 17 किलोमीटर तक ले जाना पड़ता था, जिससे हमेशा अनहोनी की आशंका बनी रहती थी। ग्रामीण अजय हांसदा, जेठा हेंब्रम और बुधन हेंब्रम ने बताया कि पुल निर्माण को लेकर कई बार स्थानीय विधायक को आवेदन दिया गया, लेकिन कोई ठोस पहल नहीं हुई। क्षेत्र की बदहाली इस बात से भी स्पष्ट होती है कि पीडब्लूडी की जर्जर सड़क सिर्फ जोगियातरी तक ही सीमित है, जबकि कारीझाल तक न सड़क है और न ही जोरिया पर पुल। ग्रामीण बाबूलाल हांसदा ने कहा कि विधानसभा चुनाव में कारीझाल में बूथ बनाए जाने के बावजूद बुनियादी सुविधाओं की अनदेखी की गई।

मुखिया सुनील सोरेन ने बताया कि ग्रामीणों की वर्षों पुरानी मांग और उनकी कठिनाइयों को देखते हुए 15वीं वित्त आयोग की राशि से पुल निर्माण का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि कारीझाल के ग्रामीणों को बरसात में जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ता था, जिसे देखते हुए मुखिया निधि से इस पुल का निर्माण शुरू कराया गया। यह पुल न सिर्फ दूरी कम करेगा, बल्कि क्षेत्र के विकास को भी नई दिशा देगा।