जमुई : प्यार में पागल प्रेमी ने पार कर दी क्रूरता की सारी हदें, चाकू से गोदकर प्रेमिका को मार डाला

संवाद सूत्र, चंद्रमंडी (जमुई)। विगत सात दिसंबर से लापता चंद्रमंडी थाना क्षेत्र के लोहसिंघना गांव निवासी स्नातक छात्रा सरिता मरांडी का कुएं से शव बरामद मामले में हो रही चर्चाओं के बीच सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां छात्रा के प्यार में पागल प्रेमी द्वारा क्रूरता की सारी हदें पारकर छात्रा को चाकू से गोद कर मार डाला गया। इतना ही नहीं उसकी आंख पर भी भारी जख्म था। छात्रा का कसूर इतना ही था कि उसके मां-बाप ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सभी को इंतजार है। छात्रा की हत्या के बाद से स्वजनों के साथ-साथ ग्रामीणों में भी भारी गुस्सा है। स्वजन ने पुलिस से अविलंब हत्यारोपी को गिरफ्तार कर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। गुरुवार को पोस्टमार्टम के बाद शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया।

इस दौरान बड़ी संख्या में अगल-बगल के ग्रामीण भी मृतका के घर पहुंचे। यहां मृतका की मां सोमरा हेंब्रम, पिता छोटेलाल मरांडी सहित पूरे परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल था। मृतका की मां ने बताया कि मेरी बेटी पिछले एक साल से चकाई बाजार से सटे चिहरा थाना क्षेत्र के रघुसार में भाड़े के मकान में रहकर पीपीवाई कालेज में स्नातक की पढ़ाई कर रही थी। वह प्रतियोगिता परीक्षा की भी तैयारी करती थी और उसने कहा था कि वह जल्द ही कुछ अच्छा करेगी। इसी बीच वह सात दिसंबर से अचानक अपने कमरे से लापता हो गई। जब हमलोगों को पता चला तो हमने उसके मोबाइल पर फोन लगाया तो एक लड़के ने फोन रिसीव किया। उससे जब बेटी के बारे में पूछे तो उसने फोन काट दिया। उसके बाद उसका मोबाइल ही आफ हो गया। इसके बाद हम लोगों ने दो दिन पूर्व चिहरा थाना को मामले की सूचना लिखित रूप से दी तथा चंद्रमंडी थाना क्षेत्र के सतपोखरा गांव निवासी रवि हेंब्रम पिता बिटकू हेंब्रम पर बेटी के अपहरण का आरोप लगाया।

बुधवार को सूचना मिली कि एक शव केरवाटाड़ के बगल कुएं में फेंका हुआ है। इसके बाद हम लोग पहुंचे तो देखे की वह मेरी बेटी का शव है। उसके शरीर पर कई जगह चाकुओं के निशान थे जबकि पैर में रस्सी बंधा हुआ था जबकि गर्दन में पत्थर से बोरा बंधा हुआ था। घटना के बाद से छात्रा का मोबाइल भी गायब है जबकि हत्यारोपी रवि हेंब्रम फरार है। उसका भी मोबाइल बंद है। छात्रा के स्वजनों ने बताया कि हम लोगों ने बेटी सरिता की शादी झारखंड के इलाके में तय की थी। इस बात की भनक रवि को लग गई थी। रवि ने मेरी बेटी को अगवा करने के बाद उसके मोबाइल से मेरे होने वाले दामाद को फोन कर धमकी दी थी कि अगर वह सरिता से शादी करेगा तो अंजाम बुरा होगा। हमें पूरा भरोसा है कि रवि ने ही मेरी बेटी का अपहरण कर लिया और क्रूरतापूर्वक उसकी हत्या कर दी। रवि और सरिता में कैसे जान पहचान हुई, यह हम लोगों को मालूम नहीं है। मृतका चार बहनों में तीसरे नंबर पर थी और पढ़ने में काफी तेज तर्रार थी। इस घटना से मृतका की बहन और दो भाइयों का रो-रो कर बुरा हाल है।