BJP प्रत्याशी श्रेयसी सिंह को जान से मारने की धमकी, साइबर DSP से की शिकायत
भाजपा प्रत्याशी श्रेयसी सिंह को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद उन्होंने साइबर डीएसपी से शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और धमकी देने वालों की तलाश कर रही है। श्रेयसी सिंह ने तत्काल कार्रवाई का अनुरोध किया है।
संवाद सहयोगी, जमुई। जमुई विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी श्रेयसी सिंह को इंटरनेट मीडिया पर जान से मारने की धमकी दी गई है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उनकी छवि खराब करने, आपत्तिजनक पोस्ट डालने और उनकी फोटो का दुरुपयोग कर गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है।
इस मामले में श्रेयसी सिंह के निजी सहायक मिल्टन सिंह ने साइबर डीएसपी को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। आवेदन में तीन फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल का नाम भी स्पष्ट रूप से बताया गया है, जिनसे यह आपत्तिजनक गतिविधियां की गई है।
मिल्टन सिंह ने बताया कि कुछ अराजक तत्वों ने इंटरनेट मीडिया पर श्रेयसी सिंह के नाम और तस्वीर का इस्तेमाल कर फर्जी अकाउंट बनाए हैं। इन अकाउंट्स से भ्रामक और अभद्र सामग्री शेयर की जा रही है, जिससे जनता में गलत संदेश जा रहा है। साथ ही उन्हें राजनीतिक और व्यक्तिगत रूप से बदनाम करने की साजिश रची जा रही है।
उन्होंने कहा कि इस तरह की हरकत न सिर्फ साइबर अपराध की श्रेणी में आता है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी हमला है। इस घटना के बाद भाजपा समर्थकों और स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। लोगों ने दोषियों की जल्द पहचान कर गिरफ्तारी की मांग की है।
उधर, साइबर डीएसपी ने आवेदन प्राप्त होने की पुष्टि की है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस तकनीकी जांच के आधार पर संबंधित इंटरनेट मीडिया हैंडल के संचालकों की पहचान करने में जुटी है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की धमकी और छवि खराब करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
