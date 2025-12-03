विजय मर्चेंट अंडर-16 क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए जमुई के 2 खिलाड़ियों का हुआ चयन, खेल मंत्री ने दी शुभकामनाएं

संवाद सहयोगी, जमुई। बिहार क्रिकेट संघ (बीसीए) ने आगामी बीसीसीआई विजय मर्चेंट अंडर-16 क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले दो मैचों के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। यह प्रतियोगिता ग्वालियर (मध्य प्रदेश) में आयोजित होगी। इस टीम में जमुई के दो होनहार खिलाड़ियों को भी जगह मिली है।

जिन दो खिलाड़ियों को टीम में जगह मिली है, उनमें खैरा प्रखंड के डुमरकोला निवासी व्यवसायी दिनेश कुमार के पुत्र निशु यादव और चिहुटिया निवासी शिक्षक रंजीत कुमार सिंह के पुत्र सुमित कुमार शामिल हैं। निशु बतौर विकेटकीपर तथा सुमित बतौर ऑफ स्पिनर टीम के लिए खेलेंगे। अपने चयन पर दोनों ने कई लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया है, जिनमें उनके परिवार और टीपीएस क्रिकेट एकेडमी जमुई के कोच मयंक मेहता शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह क्षण हम दोनों के लिए गर्व करने लायक है। जमुई जिला क्रिकेट संघ के उपाध्यक्ष अशोक सिंह ने भी निशु और सुमित के चयन को जमुई के लिए गौरव की बात बताया और उनकी कड़ी मेहनत और जुनून की सराहना की।