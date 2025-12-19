जमुई में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवकों को रौंदा; 2 की मौत और 1 घायल
Bihar Road Accident: जमुई के सोनो में एनएच-333 पर पंचपहाड़ी के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार तीन युवकों को कुचल दिया, जिस ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, सोनो (जमुई)। Jamui Road Accident: थाना क्षेत्र के एनएच-333 सोनो–झाझा मार्ग पर पंचपहाड़ी के पास गुरुवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया।
तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार तीन युवकों को कुचल दिया। हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया।
मृतकों की पहचान खैरा थाना क्षेत्र के कोदवारी निवासी शिक्षक रामकुमार यादव के पुत्र अंकित कुमार (20) तथा झाझा थाना क्षेत्र के अंबा निवासी रामचंद्र यादव के पुत्र मनीष कुमार (22) के रूप में हुई है।
वहीं, अंबा निवासी कपिलदेव यादव का पुत्र दीपक कुमार (22) इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल युवक को पहले सीएचसी सोनो लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए सदर अस्पताल जमुई रेफर कर दिया गया।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए जमुई भेज दिया गया है। दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को जब्त कर लिया गया है, जबकि ट्रक चालक मौके से फरार हो गया।
पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। बताया जाता है कि तीनों युवक किसी काम से सोनो आए थे और वापस लौट रहे थे। इसी दौरान पंचपहाड़ी लोहा मोड़ के पास विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया।
