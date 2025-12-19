जमुई में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवकों को रौंदा; 2 की मौत और 1 घायल

संवाद सूत्र, सोनो (जमुई)। Jamui Road Accident: थाना क्षेत्र के एनएच-333 सोनो–झाझा मार्ग पर पंचपहाड़ी के पास गुरुवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया।

तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार तीन युवकों को कुचल दिया। हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया।

मृतकों की पहचान खैरा थाना क्षेत्र के कोदवारी निवासी शिक्षक रामकुमार यादव के पुत्र अंकित कुमार (20) तथा झाझा थाना क्षेत्र के अंबा निवासी रामचंद्र यादव के पुत्र मनीष कुमार (22) के रूप में हुई है।

वहीं, अंबा निवासी कपिलदेव यादव का पुत्र दीपक कुमार (22) इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल युवक को पहले सीएचसी सोनो लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए सदर अस्पताल जमुई रेफर कर दिया गया।