Bihar Panchayat Election: जमुई में पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज, संभावित प्रत्याशियों ने शुरू किया जनसंपर्क

संवाद सूत्र, लक्ष्मीपुर (जमुई)। प्रखंड में पंचायत चुनाव की हलचल अब तेजी से बढ़ने लगी है। बताया जा रहा है कि अप्रैल 2026 में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने की प्रबल संभावना है।

हालांकि, आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों से लेकर गांव की चौपालों तक चुनावी चर्चा जोर पकड़ चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में संभावित प्रत्याशियों ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है।

कहीं चौपालों पर पंचायत की सत्ता का समीकरण बिठाया जा रहा है तो कहीं चाय की दुकानों पर संभावित उम्मीदवारों की जीत-हार का गणित लगाया जा रहा है। भावी प्रत्याशी अपने-अपने क्षेत्र में दिन-रात सक्रिय हो गए हैं।

कई स्थानों पर उम्मीदवार सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कोई किसान चौपाल आयोजित कर रहा है तो कोई युवाओं की बैठक बुलाकर विकास के सपने दिखा रहा है। महिला प्रत्याशी भी सक्रिय हुई हैं। स्वयं सहायता समूह, आंगनबाड़ी केंद्रों तथा स्वयंसेवी संगठनों की बैठकों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ गई है।