24 लाख खर्च कर भी हार गए सुमित, मात्र 7 लाख में सावित्री बन गईं विधायक; जानिए बाकी प्रत्याशियों का आंकड़ा

संवाद सहयोगी, जमुई। बिहार विधानसभा चुनाव में कई ऐसे उम्मीदवार थे, जिन्हें प्रचार-प्रसार पर किए गए खर्च के अनुरूप वोट नहीं मिले। ऐसे ही प्रत्याशियों में चकाई से जदयू के सुमित कुमार सिंह, निर्दलीय संजय प्रसाद और चंदन कुमार सिंह, सिकंदरा से जन सुराज के सुभाष चंद्र बोस, राजद के उदय नारायण चौधरी, जमुई से निर्दलीय अमरेंद्र कुमार अत्री और जन सुराज के अनिल प्रसाद साह के अलावा झाझा से आजाद समाज दल के मु. इरफान तथा जन सुराज पार्टी के डॉ. निलेंदु दत्त मिश्रा का नाम शामिल हैं।

ये आंकड़े प्रचार-प्रसार समाप्त होने से एक दिन पहले यानी 8 अक्टूबर तक के हैं, जो व्यय कोषांग को प्रत्याशियों या फिर उनके अभिकर्ताओं द्वारा दिए गए हैं। प्रत्याशियों के खर्चे में आखिरी दिन के प्रचार के अलावा मतदान और मतगणना के दिन खर्च की गई राशि का विवरण जुड़ने के बाद खर्च का ग्राफ और ऊपर जाएगा।

बहरहाल, आंकड़ों के मुताबिक प्रचार-प्रसार पर जमुई जिले में चकाई से जदयू प्रत्याशी सुमित कुमार सिंह ने सर्वाधिक 23.75 लाख रुपये खर्च किए, बावजूद मतों की गिनती में पीछे रह गए। इसके विपरीत सावित्री देवी मात्र एक तिहाई 7.51 लाख रुपये खर्च कर विधानसभा पहुंच गईं।

चकाई में ही निर्दलीय संजय प्रसाद ने भी 17.18 तथा चंदन कुमार सिंह ने 8.87 लाख रुपये पानी की तरह बहाया, जो विजयी सावित्री देवी के खर्चे से दोगुना और ज्यादा है। सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र में भी कुछ वैसी ही स्थिति है।

यहां 12.29 लाख रुपये खर्च कर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रफुल्ल कुमार मांझी विधायक चुन लिए गए। इसके विपरीत 13.45 लाख में जन सुराज पार्टी के सुभाष चंद्र बोस अपनी जमानत भी नहीं बचा सके। यहीं कांग्रेस उम्मीदवार विनोद चौधरी ने चुनाव प्रचार पर 11.49 लाख फूंक डाले और 1801 मत पर सिमट गए। शायद यह देश भर में कांग्रेसी प्रत्याशियों को मिले मतों में सबसे कम होगा। उक्त विधानसभा क्षेत्र में ही निकटतम प्रतिद्वंदी उदय नारायण चौधरी ने 13.41 लाख रुपये प्रचार-प्रसार पर खर्च किया है।

जमुई विधानसभा क्षेत्र में श्रेयसी सिंह 21.94 लाख रुपये खर्च कर चुनाव जीतने में कामयाब रहीं। यहां उनके निकटतम प्रतिद्वंदी राष्ट्रीय जनता दल के शमशाद आलम ने भी 18.60 लाख रुपये खर्च किए। इसी विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय अमरेंद्र कुमार अत्री ने 11.54 लाख तथा जन सुराज के अनिल प्रसाद साह ने 10.95 लाख रुपये प्रचार-प्रसार में उड़ा दिया।

झाझा विधानसभा क्षेत्र में प्रचार-प्रसार पर खर्च के अनुरूप ही मतदाताओं ने प्रत्याशियों के खाते में वोट भी दिया है। यहां विजेता जदयू के दामोदर रावत ने 21.68 लाख रुपये तथा उनके निकटतम प्रतिद्वंदी राष्ट्रीय जनता दल के जयप्रकाश नारायण यादव का 19.60 लाख रुपये खर्च हुआ है।