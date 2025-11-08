जमुई में मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़, बिहार चुनाव से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई
बिहार चुनाव के बीच जमुई में एक मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने छापेमारी कर कई हथियार बरामद किए हैं। मामले की जांच जारी है, फैक्ट्री के पीछे के लोगों और मकसद का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।
जागरण संवाददाता, जमुई। लछुआड़ थाना क्षेत्र के गौहरनगर गांव में पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने कारू मिस्त्री के घर से दर्जनों अर्द्धनिर्मित व कई निर्मित मिनी गन के साथ उसके बनाने वाला उपकरण को बरामद किया है।
पुलिस के अनुसार गुप्त सूचना मिली कि मुंगेर के तर्ज पर गौहरनगर गांव में धड़ल्ले से मिनी गन बनाया जा रहा है। टीम गठित कर की गई छापेमारी में मामला का भंडाफोड़ हुआ। इस मामले में पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल दोपहर बाद प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी देंगे।
