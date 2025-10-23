Language
    Bihar Election 2025: चाचा पवन सिंह ने भतीजे के लिए वापस लिया नामांकन, मैदान में रह गए 41 'योद्धा'

    By Arvind Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 07:41 PM (IST)

    जमुई जिले के चकाई विधानसभा क्षेत्र से एक उम्मीदवार द्वारा नाम वापस लेने के बाद, अब चार विधानसभा क्षेत्रों में कुल 41 उम्मीदवार मैदान में हैं। आगामी चुनाव में 1,96,483 वयोवृद्ध और 18,152 दिव्यांग मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।

    संवाद सहयोगी, जमुई। नाम वापस लेने के आखिरी दिन गुरुवार को चकाई विधानसभा क्षेत्र से एक अभ्यर्थी पवन सिंह ने नामांकन पर्चा वापस ले लिया है। पवन सिंह निर्दलीय प्रत्याशी चंदन सिंह के चाचा हैं। अब जिले के चार विधानसभा क्षेत्रों में कुल 41 प्रत्याशी मैदान में रह गए हैं। यहां कुल 59 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया था।

    सबसे अधिक जमुई विधानसभा क्षेत्र में 16 ने नामांकन दाखिल किया था। स्क्रूटनी के बाद चार नामांकन पत्र रद कर दिए गए और कुल 12 प्रत्याशी फिलहाल मैदान में हैं।

    सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र से यहां 15 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया था। इसमें पांच प्रत्याशी का नामांकन रद होने के बाद कुल 10 प्रत्याशी मैदान में बचे हैं।

    झाझा विधानसभा क्षेत्र में 14 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था। यहां भी पांच प्रत्याशी का नामांकन रद होने के बाद कुल नौ प्रत्याशी मैदान में हैं।

    चकाई विधानसभा क्षेत्र में भी 14 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था, लेकिन तीन प्रत्याशी का नामांकन रद होने तथा एक की नाम वापसी के 10 प्रत्याशी मैदान में रह गए हैं।

    चार विधानसभा क्षेत्रों में 1,96,483 वयोवृद्ध और 18,152 दिव्यांग मतदाता करेंगे मतदान

    आगामी 11 नवंबर को जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र में होने वाले मतदान, यानी कि लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में कुल 1,96,483 वयोवृद्ध मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपनी सहभागिता निभाएंगे। साथ ही 18,152 दिव्यांग मतदाता भी अपने वोट का प्रयोग करेंगे। इसके लिए निर्वाचन आयोग की ओर से जिला निर्वाचन पदाधिकारी को विशेष निर्देश दिया गया है।

    अब बात वयोवृद्ध मतदाताओं की करें तो 60 से 120 वर्ष के कुल 1,96,483 मतदाता भी लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने जज्बे के बल पर आहुति देने को तैयार हैं। वे भी किसी से कम नहीं है और लोकतंत्र के महापर्व में हर हाल में अपना मजबूत योगदान देंगे।

    वहीं, 18,152 दिव्यांग मतदाताओं में से अधिकांश मतदाताओं ने फॉर्म-12(डी) के माध्यम से मतदान केंद्र पर ही पहुंचकर मतदान करने की सहमति प्रदान की है। इससे यह स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र के इस सबसे बड़े उत्सव में वह भी अपनी सहभागिता निभाने से पीछे नहीं है रहे हैं। उन्होंने भी यह तय कर लिया है कि हम भी हर हाल में अपने इस सबसे बड़े अधिकार का प्रयोग करेंगे।

    विधानसभा वार दिव्यांग मतदाताओं की संख्या

    • सिकंदरा विधानसभा : 4934
    • जमुई विधानसभा : 3523
    • झाझा विधानसभा : 4870
    • चकाई विधानसभा : 4825