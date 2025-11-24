'जहां परेशानी हो, विधायक आपके साथ खड़ा रहेगा', प्रफुल्ल मांझी ने जनता का जताया आभार

संवाद सूत्र, सिकंदरा (जमुई)। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र में एनडीए की ऐतिहासिक जीत में कार्यकर्ताओं की मेहनत और मतदाताओं के विवेकपूर्ण समर्थन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए रविवार को एक निजी मैरिज हाल परिसर में मतदाता आभार समारोह एवं कार्यकर्ता सम्मान सह अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा नेता सुरेंद्र पंडित ने की, जबकि संचालन मुखिया सह प्रखंड जदयू अध्यक्ष सूचित महतो ने किया। समारोह को संबोधित करते हुए विधायक प्रफुल्ल कुमार मांझी ने कहा कि यह जीत उनकी व्यक्तिगत नहीं, बल्कि जनता जनार्दन की जीत है। उन्होंने कहा कि एनडीए कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत, निरंतर जनसंपर्क और टीम भावना से ही सिकंदरा विधानसभा में दूसरी बार जीत संभव हो सकी है। विधायक ने सभी कार्यकर्ताओं व मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी इसी एकजुटता के साथ कार्य करने की अपील की। उन्होंने कहा कि वे जनता की आशाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करते रहेंगे तथा क्षेत्र के विकास के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहेंगे।

विधायक ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर जनता की समस्याओं को समझें और उनसे अवगत कराएं ताकि उन समस्याओं के समाधान में तेजी लाई जा सके। उन्होंने आश्वस्त किया कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए वे स्वयं कार्यकर्ताओं और जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे।