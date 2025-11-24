Language
    'जहां परेशानी हो, विधायक आपके साथ खड़ा रहेगा', प्रफुल्ल मांझी ने जनता का जताया आभार

    By Vidhu Shekhar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 02:09 PM (IST)

    सिकंदरा में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की जीत पर मतदाता आभार समारोह आयोजित किया गया। विधायक प्रफुल्ल कुमार मांझी ने कार्यकर्ताओं की मेहनत और मतदाताओं के समर्थन के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्धता जताई और कार्यकर्ताओं से क्षेत्र में जाकर लोगों की मदद करने की अपील की।

    Hero Image

    सम्मान समारोह में कार्यकर्ताओं के साथ विधायक प्रफुल्ल मांझी। (जागरण)

    संवाद सूत्र, सिकंदरा (जमुई)। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र में एनडीए की ऐतिहासिक जीत में कार्यकर्ताओं की मेहनत और मतदाताओं के विवेकपूर्ण समर्थन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए रविवार को एक निजी मैरिज हाल परिसर में मतदाता आभार समारोह एवं कार्यकर्ता सम्मान सह अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया।

    कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा नेता सुरेंद्र पंडित ने की, जबकि संचालन मुखिया सह प्रखंड जदयू अध्यक्ष सूचित महतो ने किया।

    समारोह को संबोधित करते हुए विधायक प्रफुल्ल कुमार मांझी ने कहा कि यह जीत उनकी व्यक्तिगत नहीं, बल्कि जनता जनार्दन की जीत है।

    उन्होंने कहा कि एनडीए कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत, निरंतर जनसंपर्क और टीम भावना से ही सिकंदरा विधानसभा में दूसरी बार जीत संभव हो सकी है।

    विधायक ने सभी कार्यकर्ताओं व मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी इसी एकजुटता के साथ कार्य करने की अपील की। उन्होंने कहा कि वे जनता की आशाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करते रहेंगे तथा क्षेत्र के विकास के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहेंगे।

    विधायक ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर जनता की समस्याओं को समझें और उनसे अवगत कराएं ताकि उन समस्याओं के समाधान में तेजी लाई जा सके। उन्होंने आश्वस्त किया कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए वे स्वयं कार्यकर्ताओं और जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे।

    कार्यक्रम में विधायक ने अंगवस्त्र पहनाकर कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया और उनके योगदान की सराहना की। समारोह में कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह, उमंग और जश्न का माहौल देखने को मिला।

    इस अवसर पर पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष नवल किशोर सिंह, किसान मोर्चा नेता धर्मेंद्र कुशवाहा, जदयू नेता सुरेश महतो, अंबिका यादव, चंद्रदेव सिंह समेत सैकड़ों एनडीए कार्यकर्ता मौजूद थे।