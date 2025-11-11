Bihar Election 2025 Voting: जमुई में मतदान शुरू, झाझा, चकिया और सिकंदरा में डाले जा रहे वोट

संवाद सहयोगी, जमुई। Bihar Vidhan Sabha Chunav Phase 2 Polls latest News बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए जमुई जिले की चार विधानसभा सीट जमुई, सिकंदरा, झाझा और चकाई में मंगलवार 11 नवंबर को मतदान हो रहा है। दूसरे चरण के चुनाव में कुल 12,72,617 मतदाता 41 प्रत्याशियों के भाग का फैसला ईवीएम में कैद करेंगे। चुनाव प्रचार रविवार शाम को ही समाप्त हो गया था। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी श्री नवीन ने बताया कि मतदाता सुबह 07:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक मतदान कर सकेंगे।

जमुई जिले में कुल 1595 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 30 आदर्श मतदान केंद्र शामिल हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अंतिम सूची के अनुसार सिकंदरा (सु) विधानसभा से 10, जमुई से 12, झाझा से 09 तथा चकाई से 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। विधानसभा क्षेत्रवार मतदाताओं की संख्या की बात करें तो जमुई में कुल 3,12,496 मतदाता हैं ,जिनमें 1,63,222 पुरुष, 1,49,271 महिला और तीन अन्य शामिल हैं।

सिकंदरा में कुल 3,01,039 मतदाता हैं, जिनमें 15,76,666 पुरुष, 1,43,372 महिला और एक अन्य शामिल हैं। चकाई में कुल 3,19,600 मतदाता हैं, जिसमें 1,67,608 पुरुष, 1,51,988 महिला और चार अन्य मतदाता हैं। इसके अलावा है। झाझा विधानसभा में कुल 3,39,482 मतदाता हैं, जिनमें 2,37,395 पुरुष, 1,02,077 महिला और 10 अन्य मतदाता शामिल हैं।

जमुई जिले के कुल 1595 मतदान केंद्रों में से 1025 को संवेदनशील क्रिटिकल घोषित किया गया है। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों की विशेष तैनाती की गई है। सभी मतदान केंद्र पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है ताकि मतदान प्रक्रिया में प्रदर्शित बनी रहे।

चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए 145 माइक्रो प्रेक्षक, 26 नोडल पदाधिकारी, 152 सेक्टर दंडाधिकारी और एक सुपर जोनल पदाधिकारी तैनात किए गए हैं। समाहरणालय स्थित नियंत्रण कक्ष आठ नंबर से सक्रिय है। शिकायतों के लिए विधानसभावार दूरभाष नंबर जारी किए गए हैं। सिकंदरा के लिए 06345-223034, जमुई के लिए 06345-223035, झाझा के लिए 06345-223036 और चकई के लिए 06345-223037 पर संपर्क कर सकते हैं।