Bihar Election 2025: 'सरकार बनते ही महा-जंगलराज से मिलेगी मुक्ति', जमुई में बोले तेजस्वी यादव

संवाद सूत्र, जमुई/चकाई/चंद्रमंडी (जमुई)। महागठबंधन सरकार बनते ही घोषणा-पत्र में किए गए सभी वादों को पूरा किया जाएगा। उक्त बातें प्रतिपक्ष के नेता सह पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शनिवार को चकाई उच्च विद्यालय मैदान में आयोजित एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कही।

तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनने पर हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी, मां-बहन योजना के तहत हर माह आर्थिक सहायता और पढ़ाई, दवाई व कमाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता के सहयोग से नया बिहार बनाना है और इस महा जंगलराज से मुक्ति दिलानी है। उन्होंने कहा कि बीते 20 वर्षों में कुशासन और अव्यवस्था हावी रही है। हर दिन हत्या, अपहरण और लूट की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन बदनाम पूर्व की सरकारों को किया जाता है।

सभा से पूर्व खोरठा गायक आशीष यादव ने अपने मनमोहक गीतों से लोगों का मनोरंजन किया। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर चकाई थानाध्यक्ष राकेश कुमार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस बल एवं सीआरपीएफ जवान तैनात थे। नौकरी का वादा दोहराया इधर, झाझा प्रखंड के छापा तेलियाडीह मैदान,जमुई श्रीकृष्ण सिंह स्टेडियम व खैरा प्रखंड के नक्सल प्रभावित हरनी पंचायत स्थित करमाटांड़ मैदान में नेता प्रतिपक्ष ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जनसभा को संबोधित किया। तेजस्वी ने कहा कि अब बिहार में बदलाव जरूरी है। मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राज्य बेरोजगारी, महंगाई और पलायन की मार झेल रहा है। राजद की सरकार बनने पर हर परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की योजना लागू की जाएगी।