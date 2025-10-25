Bihar Election 2025: सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी तेज, वोटरों को लुभाने में जुटे प्रत्याशी
बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी माहौल गरमा गया है, जहाँ प्रत्याशी मतदाताओं को लुभाने में जुटे हैं। वे रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं, विकास का वादा कर रहे हैं और घर-घर जाकर वोट मांग रहे हैं। राजनीतिक दल भी अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार में सक्रिय हैं।
संवाद सूत्र, अलीगंज (जमुई)। विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र में सभी दलों के प्रत्याशी जोर-शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं।
हर उम्मीदवार अपने-अपने तरीके से मतदाताओं को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। प्रत्याशी अपने क्षेत्रों में पैदल और वाहनों से घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं।
कई उम्मीदवार ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए हरसंभव प्रयास और खर्च कर रहे हैं। वहीं, कुछ प्रत्याशी सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का वादा कर वोटरों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं।
बताया जा रहा है कि कई जगहों पर योजना या परिवार लाभ कार्ड बनवाने का लालच देकर वोट मांगने की बातें भी सामने आई हैं।
प्रचार में दिखा खर्च और चमक-दमक
शहरों और कस्बों में संपन्न और प्रभावशाली प्रत्याशी प्रचार वाहनों, पर्चों, पोस्टरों और बैनरों के माध्यम से मतदाताओं तक पहुंच बना रहे हैं।
चुनावी माहौल में कुछ प्रत्याशी फल और अन्य सामग्री का वितरण भी कर रहे हैं, जिससे गांव और मोहल्लों में चुनावी रंग और अधिक गहरा हो गया है।
कई प्रत्याशी इंटरनेट मीडिया और डिजिटल प्लेटफार्म के जरिये प्रचार कर रहे हैं, लेकिन गांव-गांव जाकर व्यक्तिगत संपर्क अब भी सबसे प्रभावशाली तरीका साबित हो रहा है।
वहीं, मतदाताओं का कहना है कि नेता केवल चुनाव के समय ही क्षेत्र में दिखते हैं, जीतने के बाद जनता से दूर हो जाते हैं। लोग आरोप लगाते हैं कि चुनाव के दौरान किए गए वादे पूरे नहीं किए जाते।
इधर, प्रत्याशी और उनके समर्थक लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाकर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश में जुटे हैं।
