    Bihar Election: झाझा विधानसभा में रोचक हुआ मुकाबला, नामांकन के साथ दीपावली में घुली सियासी मिठास

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 03:30 PM (IST)

    बिहार के झाझा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी मुकाबला रोचक हो गया है। नामांकन प्रक्रिया के साथ दीपावली के त्योहार ने राजनीतिक माहौल में मिठास भर दी है। सभी उम्मीदवार मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। त्योहार के साथ चुनाव की चर्चाओं ने झाझा में एक विशेष माहौल बना दिया है।

    झाझा विधानसभा में रोचक हुआ मुकाबला


    संवाद सूत्र, झाझा (जमुई)। दीपावली के दिन सोमवार को विधानसभा चुनाव के नामांकन प्रक्रिया के समाप्त होते ही झाझा की सियासत में भी मिठास घुल गई। चुनावी सरगर्मी के बीच एक प्रत्याशी ने दीपावली पर अपने कार्यकर्ताओं के घर मिठाई के पैकेट भिजवाकर सबको चौंका दिया।

    स्थानीय लोगों के अनुसार, इससे पहले कई दीपावलिया आईं और गईं, लेकिन नेताजी ने कभी कार्यकर्ताओं को मिठाई भिजवाने की परंपरा नहीं निभाई थी। इस बार अचानक आए “मिठास के पैकेट” ने चर्चा का नया विषय पैदा कर दिया है।

    कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि उन्हें “हरी पत्ती” (इनाम या आर्थिक सहयोग) का तोहफ़ा मिलेगा, पर वहां मिठाई का डिब्बा देखकर कई लोग हैरान रह गए।

    बताया जा रहा है कि जब कुछ कार्यकर्ताओं ने इस पर नाराज़गी जताई, तो नेताजी के करीबी ने उन्हें समझाते हुए कहा “उदास मत होइए, पहले नेताजी को विधानसभा भेजिए, सब पूरा हो जाएगा।”

    मालूम हो की इसके पहले कई बार नेताजी विधासभा जा चुके है। इस बीच, झाझा विधानसभा का चुनाव अब पूरी तरह दिलचस्प मोड़ ले चुका है। नामांकन के अंतिम दिन राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जय प्रकाश नारायण यादव, जो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाते हैं, ने पार्टी प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया।

    अब मैदान में एनडीए, महागठबंधन और प्रशांत किशोर की पार्टी के उम्मीदवार आमने-सामने हैं। तीनों ही उम्मीदवारों की सक्रियता और जनसंपर्क अभियान ने मतदाताओं को सोच में डाल दिया है। फिलहाल मतदाता तीनों पक्षों को लेकर उत्सुक और विभाजित दिख रहे हैं।

    ज्यों-ज्यों मतदान की तिथि नज़दीक आ रही है, चुनावी मुकाबला और अधिक रोमांचक होने की संभावना है। एनडीए और महागठबंधन दोनों के प्रत्याशी घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क साध रहे हैं। झाझा में इस बार दीपावली की मिठास के साथ सियासी तापमान भी तेजी से बढ़ता नज़र आ रहा है।