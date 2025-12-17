Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'तुम्हें देखकर प्रेम प्रसंग में भाग रहे लड़के-लड़कियां', ग्रामीणों ने दंपती को गांव से निकाला

    By Anjum Alam Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 02:19 PM (IST)

    बिहार के जमुई जिले में एक गांव के ग्रामीणों ने एक दंपती को गांव से भागने पर मजबूर कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के लड़के-लड़कियां उन्हें देखकर ...और पढ़ें

    Hero Image

    'तुम्हें देखकर प्रेम प्रसंग में भाग रहे गांव के लड़के-लड़कियां', ग्रामीणों ने दंपती को गांव से निकाला

    संवाद सहयोगी, जमुई। लक्ष्मीपुर प्रखंड क्षेत्र के मड़ैया गांव में सात वर्ष पूर्व प्रेम प्रसंग के चलते हुआ अंतरजातीय विवाह अब एक दंपती के लिए अभिशाप बन गया है। गांव के कुछ शरारती तत्वों ने राजीव ठाकुर और रूपा कुमारी पर कहर बरपाना शुरू कर दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आरोप है कि आधी रात में पंचायत बुलाकर दंपती को गांव छोड़ने का फरमान सुनाया गया। इसके साथ ही जान से मारने की धमकी देते हुए सादे कागज पर जबरन हस्ताक्षर भी कराए गए।

    पीड़ित दंपती ने लक्ष्मीपुर थाना में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे वे दहशत में हैं। मंगलवार को पति-पत्नी न्याय की गुहार लगाने समाहरणालय पहुंचे, लेकिन पुलिस अधीक्षक से नहीं मिल सके।

    राजीव ठाकुर और रूपा कुमारी ने सात वर्ष पूर्व प्रेम विवाह किया था, जिसके बाद वे बंगाल में मजदूरी करने लगे थे। हाल ही में राजीव की मां के हाथ टूटने और धान की खेती के कारण वे गांव लौटे। गांव के नरेश यादव, करीमन यादव, चनेसर यादव समेत अन्य ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया।

    राजीव का कहना है कि वे शांतिपूर्वक जीवन जी रहे थे और अब दोनों परिवारों को इस विवाह पर कोई आपत्ति नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि उनके विवाह के कारण अन्य युवक-युवतियां भी प्रेम विवाह के लिए प्रेरित हो रहे हैं।