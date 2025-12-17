'तुम्हें देखकर प्रेम प्रसंग में भाग रहे लड़के-लड़कियां', ग्रामीणों ने दंपती को गांव से निकाला

संवाद सहयोगी, जमुई। लक्ष्मीपुर प्रखंड क्षेत्र के मड़ैया गांव में सात वर्ष पूर्व प्रेम प्रसंग के चलते हुआ अंतरजातीय विवाह अब एक दंपती के लिए अभिशाप बन गया है। गांव के कुछ शरारती तत्वों ने राजीव ठाकुर और रूपा कुमारी पर कहर बरपाना शुरू कर दिया है।

आरोप है कि आधी रात में पंचायत बुलाकर दंपती को गांव छोड़ने का फरमान सुनाया गया। इसके साथ ही जान से मारने की धमकी देते हुए सादे कागज पर जबरन हस्ताक्षर भी कराए गए।

पीड़ित दंपती ने लक्ष्मीपुर थाना में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे वे दहशत में हैं। मंगलवार को पति-पत्नी न्याय की गुहार लगाने समाहरणालय पहुंचे, लेकिन पुलिस अधीक्षक से नहीं मिल सके।

राजीव ठाकुर और रूपा कुमारी ने सात वर्ष पूर्व प्रेम विवाह किया था, जिसके बाद वे बंगाल में मजदूरी करने लगे थे। हाल ही में राजीव की मां के हाथ टूटने और धान की खेती के कारण वे गांव लौटे। गांव के नरेश यादव, करीमन यादव, चनेसर यादव समेत अन्य ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया।