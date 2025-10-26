Language
    Bihar: मकान-दुकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग, इलाके में दहशत... जमुई में अज्ञात युवकों ने बरपाया कहर

    By Vidhu Shekhar Edited By: Alok Shahi
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 10:24 PM (IST)

    Bihar Breaking News: बिहार के जमुई में रविवार रात को कुछ उपद्रवी युवकों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग से डर का माहौल कायम हो गया। सिकंदरा में लछुआड़ थाना क्षेत्र के दरखा मोड़ स्थित अजय कुमार की दुकान और मकान पर चढ़कर ये बदमाश आधे घंटे तक ताबड़तोड़ फायरिंग करते रहे। पुलिस ने मौके से छह खोखे बरामद किए हैं।

    Bihar Breaking News बिहार के जमुई में कुछ युवकों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग कर अफरातफरी मचा दी।

    संवाद सूत्र, सिकंदरा(जमुई)। Bihar Breaking News बिहार के जमुई में कुछ युवकों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग से डर का माहौल कायम हो गया। यहां सिकंदरा में लछुआड़ थाना क्षेत्र के दरखा मोड़ स्थित अजय कुमार के दुकान और मकान पर रविवार देर शाम अज्ञात बदमाश युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। बताया जाता है कि अज्ञात बदमाशों ने लगभग पांच राउंड गोलियां चलाईं, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने लछुआड़ थाना अध्यक्ष उपेंद्र पाठक को जानकारी दी। इसके बाद पुलिस दल-बल के साथ मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।

    पुलिस के अनुसार फायरिग में सोंखार गांव के कुछ अज्ञात युवकों की संलिप्तता बताई जा रही है। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। पुलिस ने घटनास्थल से आधा दर्जन खोखे बरामद कर लिए हैं और बदमाशों की पहचान में जुट गई है। बताया जाता है कि बच्चे बच्चे के बीच मोबाईल पर एक दूसरे के साथ की गई गाली गलौज घटना का कारण बना है। पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। बहरहाल घटना से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है।

    सिकंदरा में बच्चों के बीच हुए झगड़े में दो पक्षों की मारपीट में घायल युवक।

    बच्चों के विवाद में दो पक्षों में मारपीट, पांच लोग घायल

    सिकंदरा थाना क्षेत्र के ईंटासागर गांव में रविवार की दोपहर बच्चों के बीच हुए झगड़े को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। देखते ही देखते दोनों ओर से लाठी-डंडे और लोहे की रड चलने लगे, जिसमें दोनों पक्षों के पांच लोग घायल हो गए। घटना में एक पक्ष से रविंद्र यादव, उनके भाई रामदेव यादव और पुत्र राकेश कुमार घायल बताए गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल जमुई में भर्ती कराया गया है।

    वहीं, दूसरे पक्ष से नंदू यादव सहित दो लोगों का इलाज सिकंदरा में चल रहा है। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाते हुए पुलिस को आवेदन दिया है। बताया जाता है कि मामूली बच्चों के विवाद ने ही देखते-देखते गंभीर रूप ले लिया। सूचना मिलने पर सिकंदरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस दोनों पक्षों के बयान के आधार पर आवश्यक कार्रवाई कर रही है।