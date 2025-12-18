Language
    अब तलवारबाजी में बिहार के खिलाड़ी जितेंगे ओलिंपिक पदक, खुल रहा है ट्रेनिंग सेंटर, श्रेयसी सिंह जाएंगी चीन

    By Rajesh Kumar Edited By: Dilip Kumar Shukla
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 03:27 PM (IST)

    बिहार में तलवारबाजी के लिए ओलिंपिक ट्रेनिंग सेंटर खुलने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस पर मौखिक सहमति दी है। खेल मं ...और पढ़ें

    Hero Image

    केंद्रीय खेल मंत्री डा. मनसुख मंडाविया को प्रतीक चिह्न भेंट करतीं बिहार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह

    संवाद सहयोगी, जमुई। बिहार में तलवारबाजी (फेंसिंग) के लिए ओलिंपिक ट्रेनिंग सेंटर खोलने का रास्ता साफ होता दिख रहा है। इस संबंध में केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री डा. मनसुख मंडाविया ने मौखिक सहमति प्रदान की है। यह जानकारी राज्य की खेल एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्रेयसी सिंह ने प्रेस को दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    केंद्रीय मंत्री डा. मनसुख मंडाविया और रक्षा एन खडसे से की मुलाकात

    श्रेयसी सिंह ने बताया कि दिल्ली प्रवास के दौरान बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्रण शंकरण, उप निदेशक हिमांशु सिंह तथा राज्य के दो खेल सलाहकारों के साथ उन्होंने केंद्रीय खेल मंत्री डा. मनसुख मंडाविया एवं राज्य मंत्री रक्षा एन खडसे से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की।

    मंत्री श्रेयसी सिंह ने बिहार में खेलों को सुदृढ़ करने, वैश्विक स्तर पर राज्य की उभरती पहचान और खिलाड़ियों की उपलब्धियों से केंद्रीय मंत्रियों को अवगत कराया गया। इस पर केंद्रीय खेल मंत्री डा. मंडाविया ने बिहार सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए राज्य में खेल और खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया।

    बिहार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने दी जानकारी

    श्रेयसी सिंह ने कहा कि बिहार में ओलिंपिक ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर केंद्रीय खेल मंत्री ने तलवारबाजी के लिए बिहार में ओलिंपिक ट्रेनिंग सेंटर खोलने को लेकर अपनी मौखिक सहमति दी। श्रेयसी सिंह ने इसे बिहार के खिलाड़ियों के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया।

    मिलेगी बेहतर सुविधा

    आगामी जनवरी माह में आयोजित होने वाले खेल मंथन शिविर में भाग लेने के लिए केंद्रीय खेल मंत्री ने उन्हें, बिहार खेल विभाग के अपर मुख्य सचिव डा. बी राजेंद्र तथा बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रवींद्रण शंकरण को आधिकारिक रूप से आमंत्रित किया है। इस शिविर में मिशन ओलिंपिक के तहत देशभर में अधिक से अधिक ओलिंपिक ट्रेनिंग सेंटर खोलने और ओलिंपिक पदक जीतने की रणनीति पर देश के खेल विशेषज्ञों, खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के साथ विचार-विमर्श होगा।


    चीन में होने वाले स्पोर्ट्स एक्सपो में शामिल होंगी बिहार की खेल मंत्री

    दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय खेल मंत्री से मुलाकात के क्रम में बिहार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने मई 2026 में चीन में आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स एक्सपो में शामिल होने का प्रस्ताव रखा, जिसे केंद्रीय खेल मंत्री डा. मनसुख मंडाविया ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि केंद्र और बिहार सरकार के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम इस स्पोर्ट्स एक्सपो में भाग लेगी।