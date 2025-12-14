Language
    'इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस' के रूप में विकसित होगा भीमबांध, डिप्टी CM ने प्रोजेक्ट फाइनल करने का दिया निर्देश

    By Manikant Singh Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 12:18 PM (IST)

    बिहार के जमुई जिले में स्थित भीमबांध को 'इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस' के रूप में विकसित किया जाएगा। डिप्टी सीएम ने इस प्रोजेक्ट को जल्द फाइनल करने का निर् ...और पढ़ें

    भीमबांध वन्य जीव अभ्यारण्य। फाइल फोटो

    डॉ. विभूति भूषण, जमुई। भीमबांध वन्य जीव अभ्यारण्य को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने के लिए कई प्रकार का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। इसके समग्र विकास के लिए विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

    क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक डॉ. एस. कुमार सामी ने बताया कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर इसके प्रस्ताव को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया है।

    उन्होंने बताया कि भीमबांध प्रक्षेत्र में मौजूद प्राकृतिक संपदा, गर्म जल धारा और घना जंगल इसे वैश्विक स्तर पर इको टूरिज्म हब बनाने के लिए पर्याप्त है। इस परियोजना प्रस्ताव में इसके आसपास के क्षेत्र बेलाटांड, चोरमारा, गुरमाहा, नारोकोल समेत दर्जनों गांवों को शामिल कर कई प्रकार के निर्माण कार्य पर्यटकों को आकर्षित करने के लिहाज से किया जाएगा।

    इस परियोजना के कार्यान्वित होने से इस प्रक्षेत्र और आसपास के गांव में रहने वाले आदिवासियों समेत अन्य स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलेगा। जो इसके विकास में चार चांद लगाने का काम करेगा और इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर के पर्यटक स्थल के रूप में भी स्थापित करने का काम करेगा।

    50 करोड़ से भी अधिक राशि से हों कई निर्माण कार्य

    भीमबांध वन्य जीव अभ्यारण प्रक्षेत्र में सरकार के निर्देशानुसार वन अनुभव केंद्र सह कार्यशाला, प्रशिक्षण केंद्र, हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर, योग ग्राम, आयुर्वेद केंद्र, कैफेटेरिया, भोजनालय , प्रशासनिक भवन, रेस्टोरेंट, सभा कक्ष, ट्री हाउस सह काटेज, ट्रेकिंग रूट, आर्किड सह फल उद्यान और वाच टावर का निर्माण 50 करोड़ से भी अधिक राशि से किया जाएगा।

    पूर्व में भी कराया जा चुका है कई निर्माण कार्य

    पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए भीमबांध में बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क, सिटिंग बेंच और वाच टावर का निर्माण कार्य पूर्व में कराया जा चुका है। इसके अलावा यहां पर स्नानागार, चेंजिंग रूम, बांस का सीटिंग बेंच का निर्माण कार्य कराया जा चुका है।

    कुंड का जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण तथा वाकिंग स्टाल का भी निर्माण किया गया है। साथ ही यहां पर स्थित विश्रामागार को भी मरम्मत कर उसे आधुनिक रूप दिया गया है।

    भीमबांध वन्य जीव अभ्यारण्य पूरे बिहार में अपना एक अलग स्थान रखता है। इसे जल्द ही अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। -प्रमोद कुमार, मंत्री, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार।

    भीमबांध वन्य जीव अभ्यारण्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई प्रकार का निर्माण कार्य किया जाएगा। इसके लिए अंतिम रूप से विस्तृत परियोजना तैयार करने का निर्देश पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारियों को दिया गया है। -सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री, बिहार।