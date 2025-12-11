झाझा रेलवे स्टेशन पर मौर्या एक्सप्रेस से मिला हथियारों का जखीरा, 2 पिस्टल-19 कारतूस बरामद

संवाद सहयोगी, जमुई। गुरुवार को झाझा रेलवे स्टेशन पर उस समय हलचल मच गई जब रेल पुलिस ने मौर्या एक्सप्रेस की ए-1 कोच से एक संदिग्ध काला पिठ्ठू बैग बरामद किया। झाझा डाउन प्लेटफार्म संख्या दो पर खड़ी ट्रेन में मिले इस लावारिस बैग से दो देसी पिस्टल, दो खाली मैगजीन लगी हुई, दो अतिरिक्त खाली मैगजीन तथा कुल 19 कारतूस पाए गए। कारतूसों में एक मिसफायर भी था, जिससे मामला और गंभीर हो गया है।

झाझा रेल थाना अध्यक्ष बिंद कुमार ने बताया कि क्यूल से जसीडीह तक एस्कार्ट ड्यूटी पर तैनात पुलिस टीम ट्रेन में सुरक्षा जांच कर रही थी। जब ट्रेन जमुई स्टेशन पर पहुंची, तो स्काट पार्टी ए-1 कोच में गश्त करते हुए सीट नंबर 29 के पास पहुंची।

बैग पर किसी ने दावा नहीं किया वहां बैठे यात्री ने पुलिस को बताया कि इस सीट के नीचे एक काला बैग काफी देर से बिना किसी के रखा हुआ है।इसके बाद टीम ने कोच में मौजूद यात्रियों से पूछताछ की, लेकिन बैग पर किसी ने दावा नहीं किया। स्थिति संदिग्ध लगने पर स्काट पार्टी ने तुरंत झाझा रेल थाना को सूचना दी।

सूचना मिलते ही झाझा स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन प्लेटफ़ार्म संख्या दो पर रुकी, पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में बैग को सुरक्षित रूप से नीचे उतारकर जांच की गई। अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज जांच में हथियारों का जखीरा मिलने के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने बैग के स्रोत और इसके मालिक की पहचान के लिए जांच तेज कर दी है। थाना अध्यक्ष बिंद कुमार ने कहा कि यह हथियार कहां से और किसके द्वारा ले जाए जा रहे थे, इसकी जांच कई बिंदुओं पर की जा रही है।