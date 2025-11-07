Language
    Amit Shah: अमित शाह की 5 साल बाद जमुई में एंट्री, 4 सीट के सियासी समीकरण साधने की तैयारी

    By Mani Kant SinghEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 12:37 PM (IST)

    केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पांच साल बाद जमुई पहुंचे और लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा की। अमित शाह का दौरा जमुई समेत आसपास की चार लोकसभा सीटों के सियासी समीकरणों को साधने की रणनीति का हिस्सा है। इस दौरे को 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तौर पर भी देखा जा रहा है।

    अमित शाह का जमुई दौरा

    संवाद सहयोगी, जमुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शुक्रवार को जमुई की धरती पर पहुंचे। उनका यह दौरा राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। लक्ष्मीपुर में आयोजित जनसभा के माध्यम से वे जमुई जिले में वोट की अपील की। 

    मंच पर अमित शाह के साथ उत्तर प्रदेश के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, विद्यायक शलभ मणि त्रिपाठी के अलावा जमुई, झाझा, सिकंदरा और चकाई के एनडीए प्रत्याशी मौजूद रहे। एनडीए गठबंधन इस जनसभा को चुनावी प्रचार का बड़ा अवसर मान रहा है।

    एनडीए प्रत्याशियों के लिए अमित शाह मांगेंगे वोट

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के पांच वर्ष बाद उनका यह दौरा राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम है। 

    एनडीए प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार के लिए लक्ष्मीपुर में आयोजित जनसभा में वे एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगेंगे।

    चारों विधानसभा सीटों पर एनडीए का कब्जा

    जमुई जिले की चारों विधानसभा सीटों पर एनडीए का कब्जा है। इस चुनाव में भी एनडीए ने पुराने चेहरे पर ही भरोसा जताया है। यहां बता दें कि चकाई सीट से सुमित कुमार सिंह ने 2020 का चुनाव बतौर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीता था। लेकिन, उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार को समर्थन दिया था। इस बार सुमित कुमार सिंह को जदयू ने टिकट दिया है। इधर, गृह मंत्री के कार्यक्रम को लेकर इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

    जमुई से श्रेयसी सिंह, झाझा से दामोदर रावत, सिकंदरा से प्रफुल्ल मांझी और चकाई से सुमित कुमार सिंह एनडीए के उम्मीदवार हैं।