Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ‘अवध में हराया, अब मगध से हटाएंगे’, अखिलेश यादव का BJP-JDU पर जोरदार हमला

    By Mani Kant SinghEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 04:25 PM (IST)

    जमुई में अखिलेश यादव ने भाजपा और जदयू पर हमला करते हुए कहा कि बिहार में उन्हें हराने की बारी है। उन्होंने तेजस्वी यादव के रोजगार प्रयासों की सराहना की और भाजपा पर सरकार बदलने का आरोप लगाया। अखिलेश ने नोटबंदी और चंदाखोरी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने वादा किया कि तेजस्वी सरकार रसोई गैस सिलेंडर के दाम आधे कर देगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    अखिलेश यादव का जोरदार हमला

    संवाद सहयोगी, जमुई। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार को बीजेपी और जदयू पर जमकर निशाना साधा। कहा कि हमने विगत लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में जबरदस्त पटखनी दी है, अब बिहार की बारी उन्हें हराने की है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अखिलेश यादव ने कहा कि हमने पहले उन्हें अवध में हराया था, अब हम उन्हें मगध से हटाएंगे। उन्होंने कहा कि जब तेजस्वी यादव बिहार के उपमुख्यमंत्री बने तो मात्र 17 माह में ही उन्होंने रोजगार की झड़ी लगा दी। लेकिन, इस बात से डरकर बीजेपी ने सरकार ही बदल दी। लेकिन, अब बिहार के लोग इस बात का बदला लेने के लिए तैयार हैं। 

    सोचा खरीदने के लिए सोचना पड़ रहा

    अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने इस देश में नोटबंदी की, लेकिन सबसे बड़े-बड़े नोटों के बंडल कहां से निकले, यह सबको पता है। कहा कि सबसे अधिक चंदा लेने वाले लोग पहले ये लोग इलेक्टोरल बांड के जरिए चंदा लेते थे, लेकिन अब ये लोग गोल्ड के जरिए चंदा ले रहे हैं। आज की तारीख में सामान्य परिवार की महिला सोना खरीदने का सोच भी नहीं सकती है। 

    वे खैरा प्रखंड अंतर्गत चुआं खेल मैदान में जमुई विधानसभा से राजद प्रत्याशी शमशाद आलम और सिकंदरा विधानसभा से राजद प्रत्याशी उदयनारायण चौधरी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। 

    अखिलेश ने कहा कि अगर तेजस्वी यादव की सरकार आती है तो  रसोई सिलेंडर के दाम आधे कर देंगे। इस दौरान उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा। 

    सपा प्रमुख ने कहा कि अभी पटना में एक रोड शो हुआ, लेकिन एनडीए के सीएम प्रत्याशी उस रोड शो में क्यों नहीं गए। उनको आखिर बीजेपी के द्वारा क्यों बुलाया नहीं गया।  एक हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो एकरंगी हैं। सभा को अयोध्या सांसद अवधेश बिहारी प्रसाद, विजय प्रकाश सहित अन्य लोगों ने भी संबोधित किया।