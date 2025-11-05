‘अवध में हराया, अब मगध से हटाएंगे’, अखिलेश यादव का BJP-JDU पर जोरदार हमला

संवाद सहयोगी, जमुई। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार को बीजेपी और जदयू पर जमकर निशाना साधा। कहा कि हमने विगत लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में जबरदस्त पटखनी दी है, अब बिहार की बारी उन्हें हराने की है।

अखिलेश यादव ने कहा कि हमने पहले उन्हें अवध में हराया था, अब हम उन्हें मगध से हटाएंगे। उन्होंने कहा कि जब तेजस्वी यादव बिहार के उपमुख्यमंत्री बने तो मात्र 17 माह में ही उन्होंने रोजगार की झड़ी लगा दी। लेकिन, इस बात से डरकर बीजेपी ने सरकार ही बदल दी। लेकिन, अब बिहार के लोग इस बात का बदला लेने के लिए तैयार हैं।

सोचा खरीदने के लिए सोचना पड़ रहा अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने इस देश में नोटबंदी की, लेकिन सबसे बड़े-बड़े नोटों के बंडल कहां से निकले, यह सबको पता है। कहा कि सबसे अधिक चंदा लेने वाले लोग पहले ये लोग इलेक्टोरल बांड के जरिए चंदा लेते थे, लेकिन अब ये लोग गोल्ड के जरिए चंदा ले रहे हैं। आज की तारीख में सामान्य परिवार की महिला सोना खरीदने का सोच भी नहीं सकती है।