    दुरंतो ट्रेन में यात्री के बैग से मिले 70 लाख रुपये, शक होने पर RPF ने की कार्रवाई

    By Satyam Kr Singh Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 05:37 PM (IST)

    झाझा में रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी पुलिस ने दुरंतो एक्सप्रेस से 70 लाख रुपये की नकदी बरामद की। पश्चिम बंगाल के श्याम सुंदर दास को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उसने बताया कि उसे यह पैकेट दिल्ली के करोल बाग से कोलकाता पहुंचाने के लिए दिया गया था। जब्त राशि की सूचना आयकर विभाग को दी गई है और आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है।

    यात्री के बैग में मिले 70 लाख रुपये। (जागरण)

    संवाद सूत्र, झाझा(जमुई)। रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी पुलिस झाझा ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए शनिवार को 12274 डाउन दुरंतो एक्सप्रेस के S-3 कोच से एक संदिग्ध यात्री के पास से 70 लाख रुपये नकदी बरामद किया है।

    साथ ही पश्चिम बंगाल के दादपुर थाना अंतर्गत सतपति गांव निवासी श्याम सुंदर दास को हिरासत में लिया है। जब्त रूपये की सूचना आयकर विभाग को दी गई है। बताया जाता है कि सुरक्षा नियंत्रण कक्ष दानापुर से आरपीएफ ट्रेन एस्कार्ट टीम को सूचना मिली कि झाझा स्टेशन पर उक्त ट्रेन को अटेंड किया जाए।

    इसके बाद ट्रेन के झाझा स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या दो पर पहुंचते ही आरपीएफ के सहायक उपनिरीक्षक मुकेश कुमार एवं अशोक कुमार सिंह अपने रेबुस टीम और जीआरपी झाझा ने S-3 कोच में चेकिंग की।

    चेकिंग के दौरान काला पिट्ठू बैग रखकर संदिग्ध अवस्था में यात्रा कर रहा एक यात्री टीम की नजर में आया। पूछताछ में यात्री ने बैग में सिर्फ किताब होने की बात कही, लेकिन शक गहराने पर बैग की जांच की गई।

    जांच में बैग से किताबों के बजाय रुपये के बंडल पाए गए। यात्री बैग में मौजूद रुपये के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाया। इसके बाद उसे बैग सहित उतारकर जीआरपी थाना झाझा में पूछताछ के लिए लाया गया। पूछताछ में उसे अपना नाम श्यामसुंदर दास, निवासी रेगरपुरा, करोल बाग, दिल्ली बताया।

    दावा किया कि यह पैकेट उसे दिल्ली करोल बाग स्थित एक मंदिर के सेवक सुखदेव नायक ने कोलकाता पहुंचाने के लिए दिया था और उसके अंदर किताब होने की बात कही थी। जब बैग को अधिकारियों की मौजूदगी में खोला गया तो उसमें दो पैकेट मिले, जिनमें कुल 28 बंडल 500 रुपये के नोट थे। प्रत्येक बंडल में 2.5 लाख रुपये थे। इस तरह कुल राशि 70 लाख रुपये बरामद की गई।

    पूरी कार्रवाई के दौरान फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की गई। बरामद नकदी को ट्रेन एस्कार्ट टीम प्रभारी सुरेंद्र प्रसाद आजाद के औपचारिक आवेदन के साथ जीआरपी झाझा के एसआई रामाशीष सिंह को अग्रिम कार्रवाई के लिए सौंप दिया गया है।

    रेल थानाध्यक्ष बृंद कुमार एवं आरपीएफ निरीक्षक अनीता कुमारी ने संयुक्त रूप से बताया कि रुपये की सूचना आयकर विभाग को दी गई है। रुपये दिल्ली से कोलकाता भेजा जा रहा था। यात्री के संदर्भ में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।