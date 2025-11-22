Wedding Season: शादी-विवाह का मुहूर्त आया, दूल्हे राजा की गाड़ी सजाने वाले लोगों की कट रही चांदी
जहानाबाद में शादी के सीजन में फूलों का कारोबार फलफूल रहा है, खासकर दूल्हे की गाड़ियों की सजावट में। अरवल मोड़ पर मालाकार 2000 से 5000 रुपये तक की सजावट कर रहे हैं। फूलों की आपूर्ति किंजर, अरवल से हो रही है, जिससे बाजार में उछाल है।
जागरण संवाददाता, जहानाबाद। शादी-विवाह के इस मौसम में फूलों के कारोबार से जुड़े लोगों की चांदी कटने लगी है। खासकर दूल्हे राजा की गाड़ियां सजाने में सबसे ज्यादा फूल की खपत हो रही है।
स्थानीय अरवल मोड़ के समीप प्रतिदिन दूल्हे राजा की गाड़ियां सज रही है। इसके साथ- साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी दूल्हे राजा की गाड़ी सजाने की परंपरा कायम हो गई है।
यूं तो लगन के प्रतिदिन अरवल मोड़ स्थित हनुमान मंदिर के समीप गाड़ियां सजती है लेकिन शनिवार को दोपहर बाद से ही गाड़ियों के सजाने का क्रम आरंभ हो गया था।
अरवल मोड़ पर इस कार्य में कम से कम एक दर्जन मालाकार लगे हुए थे। मंदिर के उतर तथा दक्षिण सड़क के किनारे गाड़ियों की कतार लगी हुई थी। जो जैसा पैसा लगा रहा था उसी के अनुरुप उसकी गाड़ी सज रही थी।
मालाकार मुकेश कुमार ने बताया कि यहां 2000 से लेकर 5000 रुपये तक की गाड़ी सजाई गई है। उन्होंने बताया कि 2000 रुपये में क्यारी की तरह गाड़ी सजती है, जबकि सबसे अधिक 5000 रुपये में जो गाड़ी सजती है वह गार्डेन टाइप का होता है।
उन्होंने बताया कि पांच हजार रुपये मे गाड़ी सजाने वालों की संख्या काफी कम होती है। अधिकांश लोग 2000 रुपये या उससे कुछ अधिक में गाड़ी ज्यादा सजती हैं।
हालांकि, दोपहर बाद से गाड़ी सजाने का जो क्रम चला वह देर रात तक चलता रहा। इससे फूल बाजार में भी काफी उछाल आया है। यहां ज्यादातर फुल अरवल जिले के किंजर के इलाके से मंगाया जाता है।
