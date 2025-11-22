Wedding Season: शादी-विवाह का मुहूर्त आया, दूल्हे राजा की गाड़ी सजाने वाले लोगों की कट रही चांदी

जागरण संवाददाता, जहानाबाद। शादी-विवाह के इस मौसम में फूलों के कारोबार से जुड़े लोगों की चांदी कटने लगी है। खासकर दूल्हे राजा की गाड़ियां सजाने में सबसे ज्यादा फूल की खपत हो रही है।

स्थानीय अरवल मोड़ के समीप प्रतिदिन दूल्हे राजा की गाड़ियां सज रही है। इसके साथ- साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी दूल्हे राजा की गाड़ी सजाने की परंपरा कायम हो गई है।

यूं तो लगन के प्रतिदिन अरवल मोड़ स्थित हनुमान मंदिर के समीप गाड़ियां सजती है लेकिन शनिवार को दोपहर बाद से ही गाड़ियों के सजाने का क्रम आरंभ हो गया था।

अरवल मोड़ पर इस कार्य में कम से कम एक दर्जन मालाकार लगे हुए थे। मंदिर के उतर तथा दक्षिण सड़क के किनारे गाड़ियों की कतार लगी हुई थी। जो जैसा पैसा लगा रहा था उसी के अनुरुप उसकी गाड़ी सज रही थी।