Arwal News: अरवल सब्जियों के पौधों का वितरण शुरू, आलू बीज पर क्या है अपडेट?

जागरण संवाददाता, अरवल। किसान आलू बुआई के लिए खेतों को तैयार करने में जुट गए हैं। खेत में लगी मक्का, बरसाती सब्जी आदि फसलों को खाली किया जा रहा है। जिले के 2 हजार हेक्टेयर में आलू की खेती किसान करते हैं। मौसम सही रहने के कारण किसानों को उम्मीद है इस बार आलू के अलावा टमाटर, लौकी, नेनुआ समेत अन्य सभी सब्जी की फसल अच्छी रहेगी। मक्का व हरे चारे से खाली खेतों की जुताई कर गोबर खाद डाला जा रहा है।सदर प्रखण्ड के किसान रामबाबू सिंह, परमेश्वर सिंह, सोनू कुमार ने कहा कि आलू उत्पादक किसानों को कृषि विभाग से कोई भी सुविधा नहीं मिलती है।

जिस कारण अपने दम पर आलू की खेती करनी पड़ती है।कम दाम पर आलू बेचना यहां के किसानों की मजबूरी है। एक भी कोल्ड स्टोर उपलब्ध नहीं है। अन्य जिलों में कृषि विभाग की तरफ से आलू का बीज सब्सिडी पर उपलब्ध कराया जाता है लेकिन यहां 1200 से 1500 रुपए प्रति क्विंटल तक बीज खरीद करना पड़ता है। टमाटर और शिमला मिर्च के पौधों का हुआ वितरण उद्यान विभाग की तरफ से टमाटर का 4000 और शिमला मिर्च का 6000 पौधा का वितरण 11 किसानों के बीच हुआ है, जिसमें कुर्था प्रखंड के निघमा, सिकरिया और लारी के किसान शामिल हैं।