बेमौसम बारिश से किसान परेशान, धान की फसलें गिरीं, रबी बुआई प्रभावित 

जागरण संवाददाता, अरवल। मौसम के बदले मिजाज से जिले के किसान चिंतित हैं। तेज हवा के साथ रुक-रुककर हो रही बारिश से धान की फसल को नुकसान पहुंच रहा है। बारिश ज्यादा हुई तो फसल पूरी तरह खराब हो जाएगी।

खेतों में लगी धान की फसल में बालियां लग चुकी हैं, धान लगभग पक कर तैयार हो गए हैं। कई किसानों ने फसल की कटनी भी शुरु कर दी थी, लेकिन बीते दो दिनों से मौसम के बिगड़े मिजाज ने किसानों को परेशान कर दिया।

मंगलवार की शाम से बूंदाबांदी शुरू हुई, बुधवार को भी हल्की बारिश हुई, गुरुवार को दिनभर रुक-रुककर बारिश होती रही। बारिश होने व तेज हवा चलने से खेतों में लगी धान फसलें गिरने लगी हैं। किसान रामजन्म सिंह,कन्हैया सिंह, राधा मोहन सिंह, सत्येंद्र शर्मा ने बताया कि बारिश ज्यादा हाेने से पूरी फसल खराब हो जाएगी। कई किसानों को बारिश व हवा से फसल जमीन पर गिर गई है। साथ ही बारिश से रबी फसल की बोआई भी प्रभावित होगी।

मटर, मसूर, सहित अन्य दलहन और तेलहन फसल के बीज सड़ने का डर है। खेतों में ज्यादा दिन तक पानी रहने से गेहूं की बोआई में भी परेशानी होगी । इस समय सरसों, आलू की बोआई का समय चल रहा है बारिश के कारण कृषि कार्य प्रभावित हो गया है।