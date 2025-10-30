Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बेमौसम बारिश से किसान परेशान, धान की फसलें गिरीं, रबी बुआई प्रभावित 

    By Shiv Kumar Mishra Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 03:50 PM (IST)

    अरवल जिले में बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खेतों में लगी धान की फसल, जो लगभग पककर तैयार थी, तेज हवा और बारिश के कारण गिर गई है, जिससे भारी नुकसान हुआ है। कई किसानों ने कटाई शुरू कर दी थी, लेकिन मौसम के बिगड़ने से वे परेशान हैं। बारिश के कारण रबी फसलों की बुआई भी प्रभावित होने की आशंका है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बेमौसम बारिश से किसान परेशान

    जागरण संवाददाता, अरवल। मौसम के बदले मिजाज से जिले के किसान चिंतित हैं। तेज हवा के साथ रुक-रुककर हो रही बारिश से धान की फसल को नुकसान पहुंच रहा है। बारिश ज्यादा हुई तो फसल पूरी तरह खराब हो जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    खेतों में लगी धान की फसल में बालियां लग चुकी हैं, धान लगभग पक कर तैयार हो गए हैं। कई किसानों ने फसल की कटनी भी शुरु कर दी थी, लेकिन बीते दो दिनों से मौसम के बिगड़े मिजाज ने किसानों को परेशान कर दिया। 

    मंगलवार की शाम से बूंदाबांदी शुरू हुई, बुधवार को भी हल्की बारिश हुई, गुरुवार को दिनभर रुक-रुककर बारिश होती रही। बारिश होने व तेज हवा चलने से खेतों में लगी धान फसलें गिरने लगी हैं। 

    किसान रामजन्म सिंह,कन्हैया सिंह, राधा मोहन सिंह, सत्येंद्र शर्मा ने बताया कि बारिश ज्यादा हाेने से पूरी फसल खराब हो जाएगी। कई किसानों को बारिश व हवा से फसल जमीन पर गिर गई है। साथ ही बारिश से रबी फसल की बोआई भी प्रभावित होगी। 

    मटर, मसूर, सहित अन्य दलहन और तेलहन फसल के बीज सड़ने का डर है। खेतों में ज्यादा दिन तक पानी रहने से गेहूं की बोआई में भी परेशानी होगी । इस समय सरसों, आलू की बोआई का समय चल रहा है बारिश के कारण कृषि कार्य प्रभावित हो गया है।

    खरीफ फसल को भारी नुकसान

    कृषि विज्ञान केंद्र लोदीपुर के वरीय कृषि वैज्ञानिक डॉ अनिता कुमारी ने बताया कि बारिश और हवा से धान की फसल को भारी नुकसान होगा। खेत में गिरे पौधों में लगी बालियां में बीज नहीं बनेगा, वहीं पककर तैयार धान सड़ जाएंगे। इससे उत्पादन में भारी गिरावट आएगी। आलू और सरसों के लगाए गए बीज भी पानी के कारण सड़ेंगे, जिससे अंकुरण नहीं होगा।