गुरबत को दी मात: किसान की 2 बेटियां एक साथ बनीं बिहार पुलिस में सिपाही, पिता करते हैं मजदूरी

संजू देवी, करपी (अरवल)। अगर हौसले बुलंद हों तो गरीबी भी सपनों की राह नहीं रोक सकती। कुछ ऐसी ही प्रेरक कहानी है सोनभद्र वंशी सूर्यपुर प्रखंड की बलौरा पंचायत अंतर्गत गुलदस्ता गांव की दो बहनों निकी कुमारी और निशा कुमारी की।

दोनों ने अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प से बिहार पुलिस (Bihar Police) में सिपाही बनकर न केवल अपने पिता का सपना पूरा किया, बल्कि पूरे इलाके का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। इन दोनों बेटियों की सफलता के पीछे उनके पिता संजय सिंह का वर्षों का संघर्ष और त्याग छिपा है। बेहद साधारण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आने वाले संजय सिंह परिवार की गाड़ी खींचने के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं।