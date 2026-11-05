खेत बेचने को तैयार थे पिता, बेटी बनीं बिहार टॉपर; अब IAS बनने दिल्ली पहुंची गया की निशु

विवेक कुमार, नीमचक बथानी (गया)। मेहनत, लगन और दृढ़ इच्छाशक्ति के दम पर गांव की पगडंडियों से निकलकर प्रदेश स्तर पर पहचान बनाने वाली खिजरसराय प्रखंड के लोदीपुर गांव की बेटी निशु कुमारी अब अपने सपनों को नई उड़ान दे रही हैं।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटरमीडिएट कला संकाय की परीक्षा में 500 में 479 अंक हासिल कर प्रदेश में टॉपर बनीं निशु ने अब अपना लक्ष्य संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की परीक्षा में सफलता हासिल करना बनाया है। इसके लिए वह दिल्ली में रहकर स्नातक की पढ़ाई के साथ सिविल सेवा की तैयारी कर रही हैं।

एक साधारण किसान परिवार में जन्मी निशु की सफलता के पीछे वर्षों का संघर्ष और परिवार का त्याग है। उनके पिता आमोद कुमार छोटे किसान हैं, जबकि मां रिंकी देवी गृहिणी हैं। सीमित आर्थिक संसाधनों के बावजूद माता-पिता ने बेटी की शिक्षा में कभी कोई कमी नहीं आने दी।

बेटी को उच्च शिक्षा दिलाने के प्रति पिता का समर्पण इस बात से समझा जा सकता है कि उन्होंने जरूरत पड़ने पर उसकी पढ़ाई के लिए खेत तक बेचने की बात कही। परिवार के इसी भरोसे और सहयोग ने निशु को अपने लक्ष्य के प्रति लगातार आगे बढ़ने का हौसला दिया।