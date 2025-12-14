NH-22 पर कोहरे में आमने-सामने भिड़ी दो बाइकें, दो की मौत और दो घायल

जागरण संवाददाता, जहानाबाद। मखदुमपुर प्रखंड के उमता धरनई थाना के समीप रविवार की सुबह छह बजे पटना-गया एनएच -22 पर भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा रॉन्ग साइड व कोहरे की वजह से हुआ।

स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को मखदुमपुर रेफरल अस्पताल में लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को बेहतर इलाज के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल रेफर किया गया। मृत व्यक्ति की पहचान मखदुमपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव निवासी पप्पू चौधरी के रूप में की गई है। दूसरे मृतक की पहचान नहीं हो पाई है।

जांच में जुटी पुलिस घायलों में पटना के नौबतपुर थाना क्षेत्र के रूस्तमगंज गांव निवासी हर्षित राज व अनमोल कुमार हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। सुबह घने कोहरे के बीच एक मोटरसाइकिल पर सवार दो लोग गया से पटना की तरफ जा रहे थे।