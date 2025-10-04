मेला देखकर लौट रहे तीन किशोरों को उत्पाद विभाग की गाड़ी ने कुचला, एक की मौत

अरवल जिले में उत्पाद विभाग की गाड़ी ने तीन किशोरों को कुचल दिया जिसमें एक की मौत हो गई और दो घायल हो गए। घटना अलावलचक गांव के पास हुई जहाँ तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने मेला देखकर लौट रहे किशोरों को टक्कर मार दी। ग्रामीणों ने आक्रोश में सड़क जाम कर दिया और पुलिस पर हमला किया।

जागरण संवाददाता, अरवल। जिले के रामपुर चौरम थाना क्षेत्र के अलावलचक गांव के निकट शुक्रवार को उत्पाद विभाग की तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने मेला देखकर लौट रहे तीन किशोरों को कुचल दिया। इस दुर्घटना में अलावलचक गांव निवासी शिवानंद तिवारी के 12 वर्षीय पुत्र कार्तिक कुमार की मृत्यु हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं, दयानंद तिवारी के दो पुत्र कन्हैया तिवारी और रोशन तिवारी घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। शिवानंद और दयानंद दोनों सगे भाई हैं। घटना के बाद उत्पाद विभाग की पुलिस गाड़ी मौके से फरार हो गई।

उग्र भीड़ ने पुलिस पर हमला किया किशोर की मृत्यु के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और उन्होंने घटनास्थल पर शव रखकर ग्रामीण पथ भदासी-खेदरू बिगहा सड़क पर यातायात बाधित कर दिया। जाम की सूचना पर रामपुर चौरम थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन उग्र भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें थाने का ड्राइवर घायल हो गया, जिसका इलाज सदर अस्पताल में कराया गया।

घटना की जानकारी मिलने पर एसडीपीओ कृति कमल ने कई थानों की पुलिस के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। पुलिस ने शव को उठाने की कोशिश की, लेकिन गुस्साए ग्रामीणों ने गाड़ी को जब्त करने और आरोपित चालक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की।

शराब तस्करी की सूचना पर तेज रफ्तार ग्रामीणों का कहना था कि अलावलचक गांव की स्कॉर्पियो उत्पाद विभाग में किराए पर चलती है और उसका चालक भी गांव का ही है। सूत्रों के अनुसार, शराब तस्करी की सूचना पर पुलिस तेज रफ्तार में जा रही थी, तभी बारा गांव से मेला देखकर लौट रहे तीन किशोरों को अनियंत्रित स्कार्पियो ने कुचल दिया। एक किशोर की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई, जबकि उसके चचेरे भाई कन्हैया और रोशन घायल हो गए।