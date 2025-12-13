Language
    पटना के बाद अब बिहार के इस शहर से हटेगा अवैध कब्जा, 67 अतिक्रमणकारियों को मिली नोटिस

    By Dheeraj Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 04:20 PM (IST)

    जहानाबाद के टेहटा बाजार में जिला परिषद की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों को हटाया जाएगा। प्रशासन ने 67 अतिक्रमणकारियों को नोटिस भेजा है, जिसमें 15 दिसं ...और पढ़ें

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, जहानाबाद। जिले के मखदुमपुर प्रखंड अंर्तगत टेहटा बाजार में जिला परिषद की जमीन पर सालों से अवैध कब्जा जमाए लोगों को हटाया जाएगा। इसको लेकर प्रशासन हरकत में आ गया है।

    शुक्रवार को अंचल कार्यालय से 67 अतिक्रमणकारियों को नोटिस भेज कर उसका तामिला कराया गया, शेष 21 अतिक्रमण कारियों को शनिवार को नोटिस भेजा जाएगा।

    मखदुमपुर सीओ द्वारा निर्गत नोटिस में कहा गया है कि 15 दिसंबर तक आदेश का अनुपालन करते हुए स्वयं से लोक भूमि की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कर दें, यदि आपके द्वारा उक्त तिथि तक जमीन को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया जाता है तो प्रशासन के द्वारा पुलिस बल का प्रयोग करते हुए अतिक्रमण हटाया जाएगा।

    अतिक्रमण हटाने में आने वाला खर्च भी आपसे वसूला जाएगा। साथ ही अवज्ञा की स्थिति भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2003 की सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

    गौर हो कि दैनिक जागरण ने 12 दिसंबर को टेहटा बाजार में अतिक्रमण की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था, जिस पर प्रशासन ने त्वरित संज्ञान लेते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की है।

    इस बाबत पूछने पर मखदुमपुर सीओ रंजीत कुमार उपाध्याय ने बताया कि टेहटा बाजार से अतिक्रमण हटाने के लिए वर्ष 2023 में अतिक्रमणकारियों को चिह्नित किया गया था, कुल 88 कब्जाधारियों को चिह्नित किया गया था, जिसमें 68 लोगों पर कार्रवाई करते हुए पांच जुलाई 2023 को अतिक्रमण हटाया गया था।

    लेकिन अतिक्रमणकारियों ने फिर से अपनी जगह पर अवैध कब्जा जमा लिया, जिसे हटाने के लिए फिर से कार्रवाई शुरू हो गई है। 15 दिसंबर तक का समय दिया गया है, उसके बाद बलपूर्वक अतिक्रमण हटाया जाएगा।

    टेहटा बाजार में जिला परिषद की सरेन मौजा की जमीन थानां नम्बर 313, खाता संख्या 1090, प्लाट संख्या 3605, 3606 व 3611 पर अवैध कब्जा है। भूमि पर अतिक्रमणकारी पक्का-कच्चा दुकान बनाकर अवैध तरीके से व्यवसाय कर रहे हैं। अतिक्रमण की वजह से आए दिन आम आवाम को जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है।