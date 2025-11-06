Language
    'राहुल और तेजस्वी भस्मासुर, वोट लेकर जनता का करेंगे शोषण': शिवराज सिंह चौहान

    By Dheeraj Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 05:27 PM (IST)

    केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोसी में एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने जनता को जंगल राज की वापसी से सावधान किया और एनडीए सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने लोगों से एनडीए प्रत्याशी को जिताने की अपील की।

    शिवराज सिंह चौहान।

    संवाद सहयोगी, घोसी (जहानाबाद)। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सह वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को घोसी विधानसभा के गोड़सर गांव में रेफरल अस्पताल के समीप मैदान में एनडीए प्रत्याशी रितुराज कुमार के समर्थन में चुनावी सभा की। केन्द्रीय मंत्री ने राहुल गांधी एवं तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला।

    उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मछली पकड़ रहे हैं, कभी जलेबी बनाते हैं, जनता के विकास की बात नहीं करते, इसलिए कांग्रेस का पतन हो रहा है। जनता उनको मछली पकड़ने के लिए बाध्य कर दिया। राहुल व तेजस्वी भस्मासुर हैं, जनता का वोट लेकर उनका शोषण करेंगे। मैं आप लोगों को होशियार करने आया हूं कि पुन: जंगल राज की वापसी नहीं होने दें।

    उन्होंने कहा कि पहले चरण के चुनाव के रुझान से पता चल रहा है कि बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है। यह देख महागठबंधन के नेता अभी से वोट चोरी का राग अलापने लगे हैं। लालू शासनकाल में शाम होते ही घर में लोग दुबक जाते थे। कई नरसंहार हुए। बिहार आने से लोग डरते थे।

    उन्होंने यह भी कहा कि लालू प्रसाद ने किसी गरीब को कुछ नहीं दिया, लेकिन मोदी व नीतीश की जोड़ी ने गरीबों को पक्का मकान, 125 यूनिट मुफ्त बिजली, रोजगार के लिए महिलाओं को दस हजार, वृद्धा पेंशन 1100 रुपये कर दिया।

    केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार तथा बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य विकास के पथ पर अग्रसर है। किसानों को सालाना नौ हजार रुपये आगे एनडीए सरकार ही देगी। महागठबंधन के झांसे में नहीं आएं और एनडीए प्रत्याशी ऋतुराज कुमार को जिताने का काम करें। चुनावी सभा के उपरांत केंद्रीय मंत्री सुरक्षा घेरा को पारकर भीड़ के बीच पहुंचे गए और लोगों से हाथ जोड़कर एनडीए प्रत्याशी को जिताने की अपील की।

    सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा कि आप सभी एकजुट होकर एनडीए प्रत्याशी को जिताएं ताकि विकास की रफ्तार आगे बढ़ सके। पूर्व सांसद अरूण कुमार ने कहा कि बिहार में पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार बनाने जा रही है।

    जदयू प्रत्याशी ऋतुराज कुमार ने कहा कि मैं सदैव सेवक बनकर काम करूंगा, आपके घर का बेटा हूं। नीतीश कुमार ही आगे बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे ,कहीं कोई वैकेंसी नहीं है। सरकार सभी के हित में बेहतर काम कर रही है। सभा की अध्यक्षता जदयू के प्रखंड अध्यक्ष विनोद केसरी ने की।

    मौके पर पूर्व सांसद रविंद्र राय, भाजपा जिला अध्यक्ष धीरज कुमार, जदयू जिला अध्यक्ष दिलीप कुशवाहा, भाजपा नेता अजय सिंह, राजीव नयन उर्फ राजू सिंह, पूर्व जिला पार्षद कृष्ण कुमार आदि मौजूद थे।

    हेलीकॉप्टर लैंडिंग के दौरान अफरातफरी

    घोसी के गोड़सर गांव स्थित रेफरल अस्पताल के समीप मैदान में हेलीपैड बनाया गया था, परंतु आसपास ताड़ पेड़ की वजह से वहां हेलीकॉप्टर नहीं उतरा। जिस जगह पर सभा हो रही थी, उसके आसपास ही पायलट ने हेलीकॉप्टर को उतार दिया। हेलीपैड पर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी खड़े थे, सभा स्थल के पास हेलीकॉप्टर लैंड करने लगा तो अफरा तफरी मच गई, पुलिस जवानों ने दौड़कर केंद्रीय मंत्री को अपनी सुरक्षा घेरा में लिया।