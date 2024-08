बिहार के जहानाबाद में बड़ा हादसा, सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़ मचने से 7 श्रद्धालुओं की मौत, 30 से अधिक घायल

सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए जहानाबाद पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया है। मृतकों में सुशीला देवी, पूनम देवी, निशा कुमारी, निशा देवी, राजू कुमार, प्यारे पासवान शामिल हैं।

घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की काफी अधिक भीड़ थी। भीड़ में शामिल लोग मंदिर में प्रवेश करने के लिए आपाधापी कर रहे थे।

इसी बीच, एक दुकानदार व स्थानीय कांवरिया आपस में भिड़ गए, दुकानदार ने जैसे ही कांवरिया पर लाठी चटकाई, भगदड़ मच गई। लोगों का कहना था कि यहां सुरक्षा में भी बड़ी चुक हुई है।

प्रत्येक रविवार तथा सोमवार को यहां श्रद्धालुओं की अधिक भीड़ होती है। लेकिन सुरक्षा के नाम पर मात्र तीन पुलिसकर्मी और एनसीसी के बटालियन रहते हैं, जिस कारण भीड़ नियंत्रित नहीं हो रही थी।

घटनास्थल पर मौजूद सेवन गांव निवासी मनोज सिंह ने बताया कि किसी बात को लेकर कांवरिया और फूल वालों के बीच झगड़ा हो गया। जिसके बाद फूल वालों ने डंडा चला दिया जिससे भगदड़ मच गई। भगदड़ में मेरे परिवार का भी एक सदस्य लापता है। किसी तरह मेरी जान बच गई।

उन्होंने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था का कोई इंतजाम नहीं था। आधे घंटे बाद पुलिस के जवान पहुंचे तब तक बड़ी घटना घट चुकी थी। यदि घटना स्थल पर सुरक्षा का पर्याप्त इंतजाम होता तो यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती।

बेहद दुखद घटना: एसडीओ

जहानाबाद के एसडीओ विकास कुमार ने कहा कि यह दुखद घटना है। सभी व्यवस्थाएं चाक-चौबंद थीं। हम स्थिति का जायजा ले रहे हैं। उधर, एसएचओ दिवाकर कुमार विश्वकर्मा का कहना है कि डीएम और एसपी ने घटनास्थल का दौरा किया और वे स्थिति का जायजा ले रहे हैं। कुल सात लोगों की मौत हुई है। हम परिवार के सदस्यों से मिल रहे हैं और उनसे पूछताछ कर रहे हैं।

#WATCH | Bihar: Vikas Kumar, SDO Jehanabad says, "It is a sad incident...All the arrangements were tight, we are taking stock of the situation and then will further inform you about this..." https://t.co/yw6e4wzRiY pic.twitter.com/N7l6yyQrQE — ANI (@ANI) August 12, 2024

#WATCH | Bihar: Divakar Kumar Vishwakarma, SHO Jehanabad says, "DM and SP visited the spot and they are taking stock of the situation...A total of seven people have died...We are meeting and inquiring the family members (of the people dead and injured)...We are trying to identify… https://t.co/yw6e4wzRiY pic.twitter.com/lYzaoSzVPH— ANI (@ANI) August 12, 2024