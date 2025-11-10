Bihar Phase 2 Voting: सारथी ऐप से मिलेगा मतदान केद्रों का लोकेशन, पहुंचना होगा आसान

जागरण संवाददाता, जहानाबाद। मतदाताओं को मतदान केद्रों तक पहुंचने में इस बार गूगल भी सहयोग करेगा। इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा सारथी ऐप की व्यवस्था की गई है। मतदाता जैसे ही सारथी ऐप में अपना इपिक नंबर डालेंगे मतदान केंद्र के नाम के साथ उसका पूरा गूगल लोकेशन सामने आ जाएगा।

इस गूगल लोकेशन से आसानी से मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंच जाएंगे। वैसे मतदाताओं को इस व्यवस्था से सहूलियत होगी जो गांव में नहीं रहते हैं, लेकिन मतदान करने घर आ रहे हैं। गांव में नहीं रहने वाले मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाने का सही रास्ता पता नहीं होता है।

अब उन मतदाताओं को चुनाव आयोग का सारथी ऐप रास्ता बताएगा। जिसके माध्यम से गाड़ी तथा पैदल दोनों तरह के रास्ते पता चल जाएंगे। परिणाम स्वरुप मतदाता अपने निर्धारित मतदान केंद्र तक सुगमता से पहुंच सकेंगे। इस बार इंटरनेट सुविधा का भरपूर उपयोग मतदान की प्रक्रिया को सहज और सुगम बनाने को लेकर किया जा रहा है।

चुनाव आयोग द्वारा जीपीएस युक्त कंट्रोल रूम जिला तथा विधान सभा स्तर पर बनाया गया है। कंट्रोल रूम में लाइव पूरी जानकारी उपलब्ध होती रहेगी। जिसके कारण जरूरत पड़ने पर तुरंत किसी भी मतदान केंद्रों पर आवश्यक इंतजाम किया जा सके। जिला या विधानसभा का कंट्रोल रूम सीधे तौर पर पटना और दिल्ली से भी जुड़ा रहेगा। यानी पटना तथा दिल्ली में बैठे चुनाव आयोग के अधिकारी पूरी स्थिति की जानकारी लाइव लेते रहेंगे।