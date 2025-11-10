Bihar Phase 2 Voting: सारथी ऐप से मिलेगा मतदान केद्रों का लोकेशन, पहुंचना होगा आसान
इस बार चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए सारथी ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से मतदाता अपने इपिक नंबर का उपयोग करके अपने मतदान केंद्र का गूगल लोकेशन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उन्हें मतदान केंद्र तक पहुंचने में आसानी होगी। इसके अतिरिक्त, बुजुर्गों और शारीरिक रूप से अक्षम मतदाताओं के लिए सुविधा ऐप भी उपलब्ध है, जो उन्हें मतदान केंद्र तक पहुंचाने में मदद करेगा।
जागरण संवाददाता, जहानाबाद। मतदाताओं को मतदान केद्रों तक पहुंचने में इस बार गूगल भी सहयोग करेगा। इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा सारथी ऐप की व्यवस्था की गई है। मतदाता जैसे ही सारथी ऐप में अपना इपिक नंबर डालेंगे मतदान केंद्र के नाम के साथ उसका पूरा गूगल लोकेशन सामने आ जाएगा।
इस गूगल लोकेशन से आसानी से मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंच जाएंगे। वैसे मतदाताओं को इस व्यवस्था से सहूलियत होगी जो गांव में नहीं रहते हैं, लेकिन मतदान करने घर आ रहे हैं। गांव में नहीं रहने वाले मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाने का सही रास्ता पता नहीं होता है।
अब उन मतदाताओं को चुनाव आयोग का सारथी ऐप रास्ता बताएगा। जिसके माध्यम से गाड़ी तथा पैदल दोनों तरह के रास्ते पता चल जाएंगे। परिणाम स्वरुप मतदाता अपने निर्धारित मतदान केंद्र तक सुगमता से पहुंच सकेंगे। इस बार इंटरनेट सुविधा का भरपूर उपयोग मतदान की प्रक्रिया को सहज और सुगम बनाने को लेकर किया जा रहा है।
चुनाव आयोग द्वारा जीपीएस युक्त कंट्रोल रूम जिला तथा विधान सभा स्तर पर बनाया गया है। कंट्रोल रूम में लाइव पूरी जानकारी उपलब्ध होती रहेगी। जिसके कारण जरूरत पड़ने पर तुरंत किसी भी मतदान केंद्रों पर आवश्यक इंतजाम किया जा सके। जिला या विधानसभा का कंट्रोल रूम सीधे तौर पर पटना और दिल्ली से भी जुड़ा रहेगा। यानी पटना तथा दिल्ली में बैठे चुनाव आयोग के अधिकारी पूरी स्थिति की जानकारी लाइव लेते रहेंगे।
इस व्यवस्था से चुनाव की प्रक्रिया में पारदर्शिता के साथ-साथ आवश्यक जरूरत के हिसाब से कार्रवाई में काफी सहूलियत होगी। इसके अलावा बुजुर्ग या शारीरिक रूप से असमर्थ मतदाताओं के लिए सुविधा एप की व्यवस्था की गई है।
इस ऐप में आवेदन करने वाले मतदाताओं को घर से मतदान केंद्र और पुण: घर तक पहुंचाने की व्यवस्था चुनाव आयोग द्वारा की जाएगी। इस तरह से इस बार चुनाव में इंटरनेट तथा इंटरनेट मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। इससे मतदाताओं के साथ- साथ चुनाव से जुड़े अधिकारियों तथा कर्मियों को भी सहूलियत होगी।
