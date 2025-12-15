बैंककर्मी के घर में 6 माह में दूसरी बार चोरी, नकदी समेत लाखों का सामान उड़ा ले गए चोर

जागरण संवाददाता, जहानाबाद। शहर में लगातार बंद घरों को चोर अपना निशाना बना रहे हैं। ताजा मामला, सदर थाना क्षेत्र के राजा बाजार पटेल नगर का है। एक बैंक कर्मी के बंद घर से चोरों ने 50 हजार रुपये नकदी समेत ढाई लाख रुपये की संपत्ति की चोरी कर ली। धनंजय मिश्रा पटना एचडीएफसी बैंक में नौकरी करते हैं।

राजा बाजार पटेल नगर में पत्नी और बच्चे रहते हैं। गृह स्वामी धनंजय मिश्रा ने बताया कि सपरिवार किसी काम से जमशेदपुर गए थे। रविवार की रात तकरीबन 11 बजे जब वापस घर आए तो देखा कि खिड़की का ग्रिल टूटा हुआ है और घर का सामान बिखरा पड़ा है। बक्से और गोदरेज का ताला टूटा हुआ है।

बक्से में रखे 50 हजार रुपये नकदी समेत कीमती कपड़े और आभूषण की चोरी हो गई है, जिसकी कीमत लगभग ढाई से तीन लाख रुपये थी। इसकी लिखित शिकायत सदर थाने में की है। चोरों द्वारा सीसी कैमरे का तार भी काट दिया गया है। हालांकि कमरे में चोरों की हरकत कैद हो गई है।

6 महीने में दूसरी घटना बैंक कर्मी ने बताया कि छह माह के अंतराल में उनके घर में दूसरी बार चोरी की घटना हुई है। इससे पहले गत 16 जून को चोरों द्वारा उनके घर को निशाना बनाते हुए लाखों की संपत्ति की चोरी कर ली गई थी। थानाध्यक्ष मोहन प्रसाद सिंह ने बताया कि घटना स्थल पर जाकर मामले की जांच पड़ताल की गई है।

पीड़ित द्वारा लिखित शिकायत देने पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मामले की पड़ताल की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज से चोरों की पहचान की कोशिश की जा रही है। चोरों का गिरोह एक्टिव गौर हो कि शहर में बंद घरों में चोरी की यह पहली या दूसरी घटना नहीं है। दर्जन से ज्यादा बंद घरों में ऐसी वारदात हो चुकी है। दिन में बंद घरों की रेकी कर रात्रि में चोरी की घटनाओं को अंजाम वाला चोर गिराेह शहर में काफी दिनों से सक्रिय है।

शहर में चोरी की घटनाएं आम हो चुकी हैं। चोर को न तो पुलिस का डर है और न ही सीसी कैमरों का खौफ, जब कभी कोई गृहस्वामी अपने घरों को बंद कर सपरिवार नाते-रिश्तेदारी या इलाज के सिलसिले में शहर से बाहर जाते हैं, लौटने पर घर खाली मिलता है, सारे कीमती सामान गायब हो जाते हैं।