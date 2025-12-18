पटना-गया रेलखंड पर जान जोखिम में डालकर यात्रा, युवक ट्रेन के डिब्बों के ज्वाइंट पर चढ़ा
पटना-गया रेलखंड पर जहानाबाद में एक युवक को ट्रेन के डिब्बों के ज्वाइंट पर यात्रा करते देखा गया। अत्यधिक भीड़ के कारण यात्री जान जोखिम में डालने को मजब ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जहानाबाद। पटना–गया रेलखंड पर गुरुवार को यात्रियों की लापरवाही और भीड़ की भयावह तस्वीर सामने आई है। ट्रेन के गेट पर नहीं, बल्कि दो डिब्बों के ज्वाइंट (डिब्बे कनेक्शन) पर चढ़कर एक युवक यात्रा करता नजर आया।
सामने आई तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि युवक दोनों कोचों के बीच बने संकरे और खतरनाक हिस्से में पैर और हाथ के सहारे संतुलन बनाकर खड़ा है,रेल के अनुसार कोचों का ज्वाइंट सबसे अधिक जोखिम वाला हिस्सा होता है। यहां अचानक झटका लगने, ट्रेन की गति बढ़ने या मोड़ पर संतुलन बिगड़ने से यात्री सीधे पटरी पर गिर सकता है।
जान जोखिम में डालकर यात्रा करने को मजबूर
इसके बावजूद भीड़ और अव्यवस्था के कारण यात्री जान जोखिम में डालकर इस तरह सफर करने को मजबूर हैं,प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि ट्रेन में अत्यधिक भीड़ थी। डिब्बों के अंदर न तो बैठने और न ही खड़े होने की जगह बची थी। इसी कारण युवक ने खतरनाक तरीके से कोचों के ज्वाइंट पर चढ़कर यात्रा शुरू कर दी।
आसपास मौजूद अन्य यात्री भी इस दृश्य को देखकर सहमे हुए थे।इस दृश्य ने रेलवे प्रशासन की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नियमित रूप से व्यस्त रहने वाले पटना–गया रेलखंड पर न तो अतिरिक्त कोच लगाए जा रहे हैं और न ही भीड़ नियंत्रण के लिए सख्त निगरानी दिख रही है।
यात्रियों के खिलाफ लागतार छापेमारी
नियमों के अनुसार ज्वाइंट या पायदान पर यात्रा करना पूरी तरह प्रतिबंधित है, बावजूद इसके ऐसे दृश्य आए दिन सामने आ रहे हैं।
आरपीएफ प्रभारी प्रदीप कुमार यादव ने बताया कि हमलोग के द्वारा पटना गया रेलखंड पर लगातार इस तरह के यात्रा करने वाले यात्रियों के खिलाफ लागतार छापेमारी कर गिरफ्तार किया जाता है, व इस तरह के फोटो है,तो युवक की पहचान किया जाएगा व कानूनी कार्रवाई किया जाएगा।
