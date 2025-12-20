जहानाबाद में पेंशनधारकों का जीवन प्रमाणीकरण की प्रक्रिया शुरू, वसुधा केंद्र पर 5 रुपये लगेगी फीस, ये डॉक्यूमेंट्स जरूरी

जागरण संवाददाता, जहानाबाद। जिले में पेंशनधारकों का जीवन प्रमाणीकरण शुरू किया जाएगा। कुल पेंशनधारियों की संख्या एक लाख 43 हजार 754 है। इनमें छह तरह के पेंशन लाभार्थी है। मुख्यमंत्री निशक्तत्ता पेंशन योजना, इंदिरा गांधी निशक्तत्ता, इंदिरा गांधी वृद्ध पेंशन,विधवा,लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा तथा मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना के लाभार्थी।

योजना के लाभार्थियों को आगे अपना लाभ निरंतर रखने के लिए नजदीकी वसुधा केंद्र में जाकर अपना सत्यापन कराना होगा। सत्यापन के लिए पास बुक, आधार एवं फाेटो ले जाना अनिवार्य है। सत्यापन कार्य का शुल्क पांच रुपया प्रति पेंशनधारी तय किया गया है। जिले में प्रत्येक माह पेंशनधारियों के खाते में सरकार द्वारा 15 करोड 81 लाख 29 हजार चार सौ रुपये भेजे जाते हैं।

प्रत्येक लाभुकों को प्रति माह 1100 रुपये दिए जाते हैं। इस राशि से पेंशनधारी अपने लिए दवा, कपड़ा, खान-पान के अलावा कुछ बचत भी करते हैं, ताकि आने वाले समय में जरूरत पड़ने पर किसी से रुपये मांगने की नौबत न आए।

सरकार द्वारा सत्यापन कराने का उद्देश्य फर्जी पेंशन भुगतान को रोकना है। यदि किसी पेंशनधारी की मृत्यु सत्यापन माह के पूर्व हुई होगी तो उनका जीवन प्रमाणीकरण संभव नहीं हो सकेगा जिससे उनका पेंशन स्वत बंद हो जाएगा। पेंशन का भुगतान ऑनलाइन होने के कारण पेंशनधारी की मृत्यु की जानकारी विभाग को नहीं मिल पाती है और पेंशन का भुगतान होता रहता है। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार पेंशनधारी की मृत्यु के पश्चात उनके स्वजन को स्थानीय कार्यालय में इसकी सूचना देना अनिवार्य है।

अधिकांश पेंशनधारी के स्वजन ससमय जानकारी देना अधिकारियों को मुनासिब नहीं समझते हैं। इन सब समस्याओं के समाधान को लेकर सरकार द्वारा पेंशनधारियों के जीवन प्रमाणीकरण सत्यापन कराया जा रहा है। धनी वृद्ध भी मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना का ले सकते लाभ मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना का लाभ आर्थिक रूप से संपन्न वृद्ध भी ले सकते हैं। इस योजना के लाभ के लिए किसी प्रकार की आय की बाध्यता नहीं रहती है। इस योजना का लाभ केवल वही वृद्ध नहीं ले सकते हैं जो किसी सरकारी विभाग से नौकरी कर सेवानिवृत हो गए हैं या इनकम टैक्स जमा करते हैं। वर्तमान समय में इस योजना के तहत जिले के 72126 वृद्ध लोग पेंशन की राशि ले रहे हैं।