Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    गुजरात के सीएम बोले, बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए एनडीए की सरकार जरूरी

    By Shiv Kumar Mishra Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 06:11 PM (IST)

    गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के संपूर्ण विकास के लिए एनडीए सरकार जरूरी है। उन्होंने एनडीए की बिहार के विकास के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार ही बिहार को विकास के पथ पर आगे ले जा सकती है और राज्य के हर क्षेत्र में विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है।

    prefferd source google
    Hero Image

    अरवल में एनडीए प्रत्‍याश‍ियों के पक्ष में आयोजित सभा में गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंंह व अन्‍य। जागरण

    जागरण संवाददाता, जहानाबाद। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने एक भारत, श्रेष्ठ भारत का नारा दिया है। श्रेष्‍ठ भारत तब ही बनेगा जब बिहार पूरी तरह विकसित होगा। बिहार को विकसित करने के लिए एनडीए की सरकार जरूरी है। गुजरात के मुख्‍यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने कुर्था और अरवल विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्‍याश‍ियों मनोज शर्मा व पप्‍पू वर्मा के नामांकन के बाद अरवल के गांधी मैदान में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दीपावली व छठ के साथ लोकतंत्र का उत्‍सव मना रहा बिहार

    सीएम पटेल ने कहा कि बिहार दो बड़े पर्व दीपावली और छठ के साथ लोकतंत्र का उत्सव भी मना रहा है। एनडीए की डबल इंजन सरकार बिहार का तेजी से विकास कर रही है। अरवल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। मेडिकल कॉलेज, रेल लाइन सहित कई योजनाओं पर काम चल रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में बिहार में अस्पताल, कालेज, सड़कें बन रही है। ऐसे में विकास, सुशासन, शिक्षा, किसानों, गरीब, महिला का सम्मान चाहते हैं तो एनडीए प्रत्‍याशियों के पक्ष में जमकर वोट करना होगा।

    महागठबंधन बिना दूल्‍हे की बरात 

    केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने का काम पीएम मोदी ने किया तो बिहार में माता सीता का मंदिर अमित शाह बनवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शर्मा-वर्मा भाई-भाई का नारा लगाइए जिससे लाल गुलामी करने वाले लोग भी एनडीए के साथ हो जाएं। उन्‍होंने महागठबंधन पर हमला बोला। कहा क‍ि बिहार में महागठबंधन नाम का कोई चीज नहीं है। वहां बिना दूल्हे की बरात है। महागठबंधन का पाप नीतीश कुमार ने धोया है जिससे आज समाज में अमन चैन है। पहले की सरकार में बंदरबाट होता था।

    हथुआ महाराज बनना चाहते हैं तेजस्‍वी

    गिरिराज सिंह ने कहा क‍ि लालू यादव के सरकार में केवल चरवाहा विद्यालय खुलता था आज मेडिकल और इंजीनियरिंग कालेज खुल रहे हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के जोड़ी ने पहले शौचालय बनवाया फिर देवालय बनाया। हिंदू-मुसलमान देखकर देश का विकास नहीं हो रहा है। लेकिन जो लोग मुफ्त का अनाज, गैस सिलेंडर, किसान निधि, वृद्धा पेंशन लेकर भी सरकार को कोसते हैं तो ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा। तेजस्वी रोजगार देने की बात करते हैं लेकिन रोजगार देने के बाद जमीन भी लेते हैं। हर घर में नौकरी देने का मतलब है की सबसे जमीन लिखवा कर तेजस्वी हथुवा महाराज बनना चाहते हैं।  मौके पर एनडीए के गोह विधानसभा प्रत्याशी रणविजय सिंह घोसी विधानसभा प्रत्याशी ऋतुराज समेत कई अन्‍य नेता मौजूद थे। 