गुजरात के सीएम बोले, बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए एनडीए की सरकार जरूरी

जागरण संवाददाता, जहानाबाद। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने एक भारत, श्रेष्ठ भारत का नारा दिया है। श्रेष्‍ठ भारत तब ही बनेगा जब बिहार पूरी तरह विकसित होगा। बिहार को विकसित करने के लिए एनडीए की सरकार जरूरी है। गुजरात के मुख्‍यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने कुर्था और अरवल विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्‍याश‍ियों मनोज शर्मा व पप्‍पू वर्मा के नामांकन के बाद अरवल के गांधी मैदान में जनसभा को संबोधित कर रहे थे।

दीपावली व छठ के साथ लोकतंत्र का उत्‍सव मना रहा बिहार सीएम पटेल ने कहा कि बिहार दो बड़े पर्व दीपावली और छठ के साथ लोकतंत्र का उत्सव भी मना रहा है। एनडीए की डबल इंजन सरकार बिहार का तेजी से विकास कर रही है। अरवल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। मेडिकल कॉलेज, रेल लाइन सहित कई योजनाओं पर काम चल रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में बिहार में अस्पताल, कालेज, सड़कें बन रही है। ऐसे में विकास, सुशासन, शिक्षा, किसानों, गरीब, महिला का सम्मान चाहते हैं तो एनडीए प्रत्‍याशियों के पक्ष में जमकर वोट करना होगा।

महागठबंधन बिना दूल्‍हे की बरात केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने का काम पीएम मोदी ने किया तो बिहार में माता सीता का मंदिर अमित शाह बनवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शर्मा-वर्मा भाई-भाई का नारा लगाइए जिससे लाल गुलामी करने वाले लोग भी एनडीए के साथ हो जाएं। उन्‍होंने महागठबंधन पर हमला बोला। कहा क‍ि बिहार में महागठबंधन नाम का कोई चीज नहीं है। वहां बिना दूल्हे की बरात है। महागठबंधन का पाप नीतीश कुमार ने धोया है जिससे आज समाज में अमन चैन है। पहले की सरकार में बंदरबाट होता था।