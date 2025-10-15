तीन दिन से लापता किसान का शव बरामद, पुलिस की सुस्ती पर ग्रामीणों का आक्रोश

संवाद सहयोगी, मखदुमपुर। थाना क्षेत्र के ककड़िया गांव से पिछले तीन दिनों से लापता किसान का शव बुधवार की दोपहर गांव के समीप बधार से बरामद किया गया। ककड़िया गांव निवासी 45 वर्षीय किसान महेश यादव के लापता होने की शिकायत स्वजन ने मखदुमपुर थाने में सोमवार को थी, पुलिस के द्वारा उसकी बरामदगी का प्रयास नहीं किए जाने से नाराज स्वजन व ग्रामीणों ने मंगलवार को टेहटा सरेन मोड़ के समीप पटना-गया एनएच 22 को जाम कर आंदोलन भी किया था।

बुधवार को जैसे ही किसान का शव मिला लोग आक्रोशित हो गए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिस की निष्क्रियता के कारण यह घटना हुई है। शव मिलने की सूचना पर मखदुमपुर थाने की पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची एवं शव को कब्जे में लेने प्रयास किया , उग्र ग्रामीणों ने शव उठाने नहीं दिया।

किसी तरह के चोट के निशान नहीं ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए काफी संख्या में पुलिस बल के जवानों को बुलाया गया, काफी मशक्कत के तीन घंटे बाद शव को उठाकर पोस्टमार्टम हाउस ले जाया गया। थानाध्यक्ष दिवाकर विश्वकर्मा ने बताया कि मृतक के स्वजन का फर्द बयान लेकर केस दर्ज किया गया है। अज्ञात को आरोपित किया गया है, जिसकी पहचान के साथ जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। शव पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही मौत का कारण स्पष्ट होगा।

मृतक के भाई समलेश यादव व अमलेश यादव ने बताया कि पुलिस सक्रिय रहती तो यह घटना नहीं होती। भाई की बेटी की शादी होनी थी, जिसकी घर में तैयारी चल रही थी। इसी बीच भाई की हत्या हो गई।