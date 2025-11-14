Makhdumpur Vidhan Sabha Chunav Result: मखदुमपुर विधानसभा सीट पर मुकाबले में 3 पार्टियां, क्या फिर चलेगा राजद का सिक्का?

डिजिटल डेस्क, मखदुमपुर। Makhdumpur Vidhan Sabha Election Result 2025: 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के चुनावी नतीजों की घोषणा की जाएगी। इस दौरानमखदुमपुर विधानसभा सीट के परिणाम को लेकर चर्चा काफी तेज है। इस सीट पर मुख्यरुप से राजद सहित 2 अन्य पार्टियों के बीच चुनावी रण हुआ था। अब चुनावी नतीजों के साथ मखदुमपुर विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। आइए जानते हैं कि इस सीट का चुनावी रिजल्ट का क्या ताजा अपडेट हैं-

मखदुमपुर विधानसभा सीट चुनाव परिणाम अपडेट-

मखदुमपुर विधानसभा सीट से मैदान में ये उम्मीदवार बिहार की मखदुमपुर विधानसभा सीट के लिए इस बार कुल 16 उम्मीदवारों ने पर्चा फाइल किया था, जिनमें से 14 को स्वीकार किया गया, जबकि 2 प्रत्याशियों के नामांकन को चुनाव आयोग की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद मखदुमपुर विधानसभा सीट पर कुल 9 उम्मीदवारों के बीच सत्ता का संघर्ष देखने को मिला, जिनके नाम इस प्रकार हैं-