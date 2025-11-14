Makhdumpur Vidhan Sabha Chunav Result: मखदुमपुर विधानसभा सीट पर मुकाबले में 3 पार्टियां, क्या फिर चलेगा राजद का सिक्का?
Makhdumpur Election Result: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम जल्द ही आने वाले हैं। इस दौरान मखदुमपुर विधानसभा सीट के रिजल्ट पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। मालूम हो कि इस निर्वाचन क्षेत्र में मुख्य रूप से तीन बड़े राजनीतिक दलों में महा मुकाबला हुआ है।
डिजिटल डेस्क, मखदुमपुर। Makhdumpur Vidhan Sabha Election Result 2025: 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के चुनावी नतीजों की घोषणा की जाएगी। इस दौरानमखदुमपुर विधानसभा सीट के परिणाम को लेकर चर्चा काफी तेज है। इस सीट पर मुख्यरुप से राजद सहित 2 अन्य पार्टियों के बीच चुनावी रण हुआ था। अब चुनावी नतीजों के साथ मखदुमपुर विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। आइए जानते हैं कि इस सीट का चुनावी रिजल्ट का क्या ताजा अपडेट हैं-
मखदुमपुर विधानसभा सीट चुनाव परिणाम अपडेट-
मखदुमपुर विधानसभा सीट से मैदान में ये उम्मीदवार
बिहार की मखदुमपुर विधानसभा सीट के लिए इस बार कुल 16 उम्मीदवारों ने पर्चा फाइल किया था, जिनमें से 14 को स्वीकार किया गया, जबकि 2 प्रत्याशियों के नामांकन को चुनाव आयोग की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद मखदुमपुर विधानसभा सीट पर कुल 9 उम्मीदवारों के बीच सत्ता का संघर्ष देखने को मिला, जिनके नाम इस प्रकार हैं-
- राष्ट्रीय जनता दल- सूबेदार दास
- लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास)- रानी कुमारी
- किसान संघर्ष समिति- दिनेश पासवान
- राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी- छोटे लाल पासवान
- बहुजन समाज पार्टी- सुधीर चौधरी
- भारतीय लोक चेतना पार्टी- राम किशोर पासवान
- जन सुराज पार्टी- शंकर स्वरुप
- निर्दलीय- मिंता देवी
- निर्दलीय- शैलेंद्र चौधरी
- मखदुमपुर विधानसभा सीट का इतिहास
मखदुमपुर विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। ये जहानाबाद लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। जिला जहानाबाद लगता है। 1951 में हुए यहां पहले चुनाव में निर्दलीय रामेश्वर यादव विधायक बने।
