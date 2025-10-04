Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जहानाबाद में बिजली गिरने से तीन की मौत, दर्जन से अधिक लोग घायल

    By Rakesh Kumar Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 07:09 PM (IST)

    शनिवार को जहानाबाद जिले में तेज़ बारिश के दौरान बिजली गिरने से तीन लोगों की दुखद मौत हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये घटनाएँ उत्तरा पट्टी लालसे बिगहा और धनगामा में हुईं जहाँ लोग बारिश से बचने के लिए पेड़ों के नीचे खड़े थे। घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है।

    prefferd source google
    Hero Image
    जहानाबाद में ठनका से तीन की मौत

    जागरण संवाददाता, जहानाबाद। शनिवार की शाम जहानाबाद जिले में तेज वर्षा के दौरान ठनका गिरने से तीन लोगों की जान चली गई, जबकि एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। मृतकों में रतनी फरीदपुर प्रखंड के उत्तरा पट्टी निवासी 50 वर्षीय सीताराम बिंद, 14 वर्षीय सूरज कुमार और सदर प्रखंड के लालसे बिगहा निवासी 50 वर्षीय देवंती देवी शामिल हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घायलों में उत्तरा पट्टी के रवि बिंद, रविंद्र बिंद, नरेश बिंद, शंकर बिंद, पवन बिंद, झलकदेव बिंद, विनय कुमार, मिंटू पासवान, रामजी बिंद, और शहर के बड़ी मस्जिद निवासी श्रवण कुमार, सन्नी कुमार तथा लालसे बिगहा की नागमणि देवी शामिल हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है।

    दर्जन भर लोगों पर गिरा ठनका

    उत्तरा पट्टी, लालसे बिगहा और धनगामा में ठनका गिरने की घटनाएं हुईं। उत्तरा पट्टी गांव में अचानक वर्षा के कारण एक दर्जन लोग एक बरगद के पेड़ के नीचे ठहरे थे, तभी पेड़ पर ठनका गिर गया।

    श्रवण और सन्नी धनगामा से मां देवी दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन कर लौट रहे थे, वर्षा से बचने के लिए पेड़ के नीचे रुके, तभी बिजली गिरी और दोनों घायल हो गए। इन घटनाओं के बाद सदर अस्पताल में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, जिससे माहौल गमगीन हो गया।