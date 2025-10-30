Language
    पटना-औरंगाबाद NH 139 पर भीषण हादसा, ऑटो और ट्रक की टक्कर में 2 की मौत; 1 घायल

    By Dheeraj Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 09:15 PM (IST)

    कलेर थाना क्षेत्र में एक दुखद सड़क हादसे में दो लोगों की जान चली गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायलों को जहानाबाद के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है।

    पटना-औरंगाबाद नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा

    जागरण संवाददाता, अरवल। जिले के कलेर थाना क्षेत्र में पटना-औरंगाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग-139 पर अमीर बिगहा गांव के समीप गुरुवार की शाम लगभग सात बजे भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई और तीसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। ऑटो और ट्रक की आमने-सामने टक्कर में यह हादसा हुआ।

    मृतकों में ऑटो सवार औरंगाबाद जिले के ओबरा थाना क्षेत्र के घटारो गांव निवासी राजेश कुमार व सियाराम राजवंशी शामिल हैं।

    घायल अनिल राजवंशी औरंगाबाद जिले के दाउदनगर थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव का निवासी है। राजेश व अनिल रिश्ते में भाई हैं। घटना के बाद चालक ट्रक लेकर भाग निकला। दो लोगों की मौत से उग्र लोगों ने एनएच पर आवागमन अवरुद्ध कर दिया।

    राजेश कुमार ऑटो चालक था, जो अपनी बहन को ससुराल पहुंचाने आटो से अरवल जिला के रामपुर चौरम थाना क्षेत्र के ढोरहा गांव आया था। ऑटो पर अनिल राजवंशी व सियाराम राजवंशी भी सवार थे। राजेश की बहन छठ महापर्व पर मायके आई हुई थी।

    छठ सम्पन्न होने के बाद अपने ससुराल लौट रही थी। बहन को ससुराल पहुंचाकर आटो सवार तीनों लोग वहां से वापस औरंगाबाद लौट रहे थे। ऑटो राजेश कुमार चला रहा था, तभी एनएच पर अमीर बिगहा के पास तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो में सामने से टक्कर मार दिया।

    टक्कर इतनी जबरदस्त है कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए। राजेश्वर व सियाराम की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल अनिल राजवंशी को इलाज के लिए पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कलेर लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया।

    घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने पटना-औरंगाबाद मार्ग को अमीर बिगहा गांव के पास जाम कर दिया। वे लोग पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने और ट्रक चालक को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। सूचना पर कलेर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और लोगों को समझाकर जाम हटाने का प्रयास किया, परंतु लोग अपनी मांग पर डटे थे।

    रात्रि 9:00 बजे तक जाम नहीं हटाया जा सका था। घटनास्थल पर एसडीपीओ कृति कमल समेत कई थाने की पुलिस पहुंचे थी। एनएच पर तीन घंटे से जाम की वजह से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई थी, जाम में फंसे लोग हलकान थे।