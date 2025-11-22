Jehanabad Weather Update: 15 डिग्री से नीचे पहुंचा पारा, फुटपाथ पर रात बिताने वालों की बढ़ी मुश्किलें

जागरण संवाददाता, जहानाबाद। Aaj Ka Mausam: अब ठंड लोगों को सताने लगी है,पारा 15 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। सर्द मौसम में जो परिवार फुटपाथ पर जीवन बिताने को मजबूर हैं उनका हाल काफी बेहाल है।

आज भी कई ऐसे परिवार हैं जिनका घर फुटपाथ या रेन बसेरा ही है। शहर के अंबेडकर नगर निवासी विजय अपने पूरे परिवार के साथ फुटपाथ पर रात गुजारते है।

उनका कहना था कि पहले झोपड़ी बनाकर रहते थे। अब वह भी नहीं है। फुटपाथ पर ही जीवन काट रहे हैं। ठंड हम लोगों के लिए काफी मुश्किल भरा समय है।

शाम ढलने के बाद पुराने कंबलों से पूरा परिवार अपने आप को ठंड से बचने की जद्दोजहद करता है। शनिवार को न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।

हालांकि दिन में धूप खिली थी और अधिकतम तापमान 26 डिग्री रहा। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार धीरे-धीरे ठंड और बढ़ेगी। आने वाले कुछ दिनों में धूप की बजाय आसमान में कोहरे का प्रकोप ज्यादा प्रभावी होगा।

अभी ठंड की शुरुआत है। आने वाले दिनों में इसके प्रकोप बढ़ने के साथ-साथ ऐसे परिवार जो फुटपाथ या रेन बसेरा में रहने को मजबूर है उनका जीवन और भी मुश्किल हो जाएगा।