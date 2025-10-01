Language
    जहानाबाद में 7.81 लाख से बढ़कर 8.05 लाख हुई मतदाता संख्या, फर्स्ट टाइम वोटर भी बढ़े

    By dheeraj kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 10:19 AM (IST)

    जहानाबाद में जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि मतदाताओं की संख्या बढ़कर 805655 हो गई है जिनमें युवा मतदाताओं की संख्या में भी वृद्धि हुई है। फोटो युक्त मतदाता सूची सभी दलों को उपलब्ध कराई गई है। नामों को जुड़वाने हटाने और सुधारने की प्रक्रिया जारी रहेगी।

    जहानाबाद में कुल वोटर 8,05,655, युवा मतदाता में भी वृद्धि

    जागरण संवाददाता, जहानाबाद। अर्हता तिथि 01 जुलाई 2025 के आधार पर निर्वाचक सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के क्रम में निर्वाचक सूची के अंतिम प्रकाशन के अवसर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अलंकृता पांडेय की अध्यक्षता में मंगलवार को जिले के सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई।

    जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रतिनिधियों को अवगत कराया कि जिले में 01 अगस्त 2025 को मतदाताओं की संख्या 7,81,313 थी, जो अब 30 सितंबर 2025 को बढ़कर 8,05,655 हो गई है। इनमें पुरुष मतदाता 4,26,693, महिला मतदाता 3,78,949 तथा थर्ड जेंडर 13 हैं।

    लैंगिक अनुपात 888 एवं ईपी रेशियो 56.9

    जिले का लैंगिक अनुपात 888 एवं ईपी रेशियो 55.2 से बढ़कर 56.9 हो गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी प्रतिनिधियों को प्रकाशित फोटो युक्त मतदाता सूची की हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराई तथा मतदाता सूची में हुए जोड़, विलोपन, सुधार, लैंगिक अनुपात, आयु वर्गवार मतदाता संख्या एवं पीडब्ल्यूडी मतदाताओं की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की।

    उन्होंने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि मतदाता सूची की प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं शुद्धता आगे भी सुनिश्चित की जाए । उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 18–19 आयु वर्ग के मतदाताओं में भी वृद्धि दर्ज की गई , जो पूर्व में 11173 से बढ़कर 17598 हो गई है।

    नाम छूटने पर ऐसे करें आवेदन

    इस अवसर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि अंतिम प्रकाशन के बाद भी निर्वाचक सूची के सतत आद्यतिकरण के दौरान भी नाम जुड़वाने, विलोपन या सुधार की प्रक्रिया जारी रहेगी।

    यह भी बताया गया कि उपलब्ध कराये गये निर्वाचक सूची में अंकित निर्वाचकों के नामों का सत्यापन अपने स्तर से कर लेंगे। सत्यापन के क्रम यदि पाया जाता है कि सुयोग्य नागरिकों का नाम अंकित नहीं है उनसे सतत अद्यतीकरण के तहत ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन समर्पित करा सकते है।

    जिला प्रशासन के कार्यों की सराहना

    सतत अद्यतीकरण के क्रम में विधान सभा निर्वाचन 2025 में नामांकन दाखिल करने के पूर्व प्रकाशित की जाने वाली पूरक निर्वाचक सूची में उनका नाम अंकित करा दिया जाएगा। बैठक में उपस्थित सभी दलों के प्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन के कार्यों की सराहना करते हुए आगे भी सहयोग करने का आश्वासन दिया।

    बैठक में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी 218 मखदुमपुर विधानसभा क्षेत्र अनिल कुमार सिन्हा, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी 216 जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र राजीव रंजन सिन्हा, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी 217 घोसी विधानसभा क्षेत्र अमु अमला, उप निर्वाचन पदाधिकारी पूनम कुमारी, नोडल पदाधिकारी मीडिया कोषांग सह जिला सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी , अवर निर्वाचन पदाधिकारी राहुल कुमार उपस्थित थे।

    विधानसभा क्षेत्रवार विवरण

    • 216 जहानाबाद : कुल मतदाता 3,00,575 (पुरुष 1,58,716, महिला 1,41,856, थर्ड जेंडर 03)
    • 217 घोसी: कुल मतदाता 2,58,378 (पुरुष 1,37,226, महिला 1,21,143, थर्ड जेंडर 09)
    • 218 मखदुमपुर : कुल मतदाता 2,46,702 (पुरुष 1,30,751, महिला 1,15,950)

    जिले में कुल 1009 मतदान केंद्र एवं 687 मतदान केंद्र भवन हैं।