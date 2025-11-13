Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Jehanabad vidhan sabha Chunav Result: क्या इस बार भी आरजेडी रहेगी आगे, दो पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 06:36 PM (IST)

    जहानाबाद विधानसभा से कुल 11 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं। हालांकि कड़ा मुकाबला आरजेडी और जेडीयू के बीच में है। ऐसे में कल 14 नवंबर को Jehanabad election Result जारी किया जाएगा। देखना होगा क्या इस बार भी आरजेडी जहानाबाद विधानसभा में लोगों का दिल जीतने में कामयाब हो पाएगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    Jehanabad vidhan sabha Chunav Result: यहां देखें पूरी खबर।

    डिजिटल डेस्क, जहानाबाद: जहानाबाद विधानसभा जिला जहानाबाद से लगता है। यह बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। आपको बता दें, साल 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में यहां आरजेडी के उम्मीदवार सुदय यादव ने जीत हासिल की थी और एमएलए बने थे। वह कुल 75030 वोटों से जीतकर जहानाबाद विधानसभा में विधायक बने थे। इस बार भी जहानाबाद में आरजेडी और जेडीयू के बीच मुकाबला है। हालांकि कल Bihar vidhan sabha chunav Result जारी कर दिया जाएगा। देखना होगा इस बार जेडीयू जनता के बीच अपनी जगह बना पाती है या नहीं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    आरजेडी ने इतने वोटों से हराया Jehanabad election Result

    बिहार विधानसभा 2020 के चुनाव में जहानाबाद पर आरजेडी के उम्मीदवार सुदय यादव ने जेडीयू के प्रत्याक्षी कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा को कुल 33902 वोटों से हराया था। जहानाबाद सीट पर जेडीयू को कुल 41128 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी को कुल 75030 वोट मिले थे। इसके अलावा, 1967 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के एस एफ हुसैन विधायक बने थे।

    11 उम्मीदवार मैदान में

    बिहार विधानसभा जहानाबाद से चुनाव लड़ने के लिए कुल 36 उम्मीदवारों ने पंजीकरण किया था, जिनमें से चुनाव आयोग द्वारा कुल 16 उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए स्वीकृति दी गई है। हालांकि 18 उम्मीदवारों के आवेदन को कैंसिल भी कर दिया गया है और दो उम्मीदवारों ने अपने आवेदन स्वयं वापस ले लिए है। इस बार जहानाबाद विधानसभा से कुल 11 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं।