Jehanabad vidhan sabha Chunav Result: क्या इस बार भी आरजेडी रहेगी आगे, दो पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला

डिजिटल डेस्क, जहानाबाद: जहानाबाद विधानसभा जिला जहानाबाद से लगता है। यह बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। आपको बता दें, साल 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में यहां आरजेडी के उम्मीदवार सुदय यादव ने जीत हासिल की थी और एमएलए बने थे। वह कुल 75030 वोटों से जीतकर जहानाबाद विधानसभा में विधायक बने थे। इस बार भी जहानाबाद में आरजेडी और जेडीयू के बीच मुकाबला है। हालांकि कल Bihar vidhan sabha chunav Result जारी कर दिया जाएगा। देखना होगा इस बार जेडीयू जनता के बीच अपनी जगह बना पाती है या नहीं।

आरजेडी ने इतने वोटों से हराया Jehanabad election Result बिहार विधानसभा 2020 के चुनाव में जहानाबाद पर आरजेडी के उम्मीदवार सुदय यादव ने जेडीयू के प्रत्याक्षी कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा को कुल 33902 वोटों से हराया था। जहानाबाद सीट पर जेडीयू को कुल 41128 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी को कुल 75030 वोट मिले थे। इसके अलावा, 1967 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के एस एफ हुसैन विधायक बने थे।